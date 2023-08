Spice Girls: así lucen sus integrantes que enloquecieron al público en los 90

Colombia no escapó al embrujo de las Spice Girls. Aunque nunca pisaron la tierra del “Sagrado corazón”, acá se editaron revistas con sus fotos y hasta MTV penetró con sus videos, mezcla de juventud, ciencia ficción y sexualidad.

Quizás si les preguntaramos a sus integrantes en dónde queda Colombia, ninguna sabría que se ubica en la punta norte de Suramérica ni que acá hablamos otro idioma. Pero la pasión no tiene que ver con los vínculos sino con la espontaneidad. Y es un hecho que acá las inglesas dejaron huella en hombres y mujeres.

¿Por qué fueron tan famosas y qué hay de su vigencia? Es difícil explicar, aunque los que las siguen recordando con cariño pueden sentir un ápice de frescura en sus canciones pegajosas (como Wannabe).

Spice Girls: su origen

El grupo se formó en 1994 y gracias a su música, su imagen y su mensaje de empoderamiento se consolidaron en la escena nacional e internacional.

Hay varias razones por las que las Spice Girls fueron famosas. En primer lugar, su música era pegadiza y bailable, lo que les ayudó a ganarse a un gran número de fans en casi todas las culturas. En segundo lugar, su imagen era muy llamativa y diversa, lo que les ayudó a atraer a un público amplio.

En tercer lugar, su mensaje de empoderamiento resonó en las mujeres jóvenes.

Su disolución

Al comenzar el nuevo milenio le dijeron adiós a su público, pero han vuelto a reunirse varias veces (2012 y 2018). Antes de la pandemia hicieron una gira mundial que fue un éxito. No es gratuito que sean un fenómeno que ha tenido un impacto duradero en la música pop y la cultura popular.

¿Qué pasó con cada una?

Victoria Beckham, antes Victoria Adams: es directora creativa y diseñadora de su propia marca de moda. Esta se lanzó en 2008 y ha cosechado un gran éxito, con tiendas en todo el mundo y una clientela que incluye a celebridades. También es directora creativa de Reebok Classic y tiene su propia línea de perfumes.

Melanie Brown: Ha lanzado varios álbumes como solista, uno de los más recientes es “Melanie”, publicado en 2020. También ha participado en varios programas de televisión, como The X Factor y America’s Got Talent. También es madre de tres hijos, dos de su relación con el actor Eddie Murphy y uno de su matrimonio con el productor Stephen Belafonte.

Geri Halliwell: En 2022 fue nombrada doctora honorífica por la Universidad de Sheffield. Es madre de dos hijos, fruto de su relación con el empresario Christian Horner.

Emma Bunton: ha sido presentadora de radio en Heart FM, una estación de radio del Reino Unido. También ha participado en programas de televisión y en teatro, incluyendo apariciones en programas de talento. Tiene varios álbumes como solista.

Melanie Chisholm: ha publicado ocho álbumes en solitario. También ha participado en varios musicales, entre ellos “Blood Brothers” y “Jesucristo Superstar”. Además, ha aparecido en la televisión en programas como “Dancing with the Stars” y “The Voice UK”. En el ámbito personal, Mel C tiene una hija llamada Scarlet, nacida en 2009. Vive en Londres y fue pareja de Thomas Starr.