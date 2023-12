Stephania Duque: ella es la actriz y modelo que no querían contratar por bonita

Stephania Duque, quien actualmente interpreta a Adriana Mora en la novela ‘Rigo’ una serie biográfica, centrada en la vida personal del ciclista Rigoberto Urán, reveló varias cosas de su vida.

En una entrevista, la famosa actriz contó varios detalles y aseguró que su carrera se ha visto un poco truncada por su físico.

¿Dónde vive Estefanía Duque?

La joven de 30 años contó muy orgullosa dónde vive, pues su casa está ubicada en uno de los barrios más comerciales de Bogotá.

Ella dijo que hace parte del barrio Gustavo Restrepo, lugar donde creció y aún reside: “No tengo problema en contar de dónde vengo”.

En entrevista con ‘Lo sé todo’ aseguró que incluso los directores la descartan apenas saben quién es ni siquiera ver el casting.

“No sé ni tengo muy claros los criterios que manejan algunos directores, pero en ocasiones en las que he querido aplicar a determinados personajes, me han dicho que no verán mi prueba porque soy muy bonita para ese papel”, dijo Duque.

Igualmente, dijo que muy contrario a lo que todo el mundo piensa dentro del gremio ser destacada por el físico y calificada como bonita, no es fácil.

“Sabemos que para eso existe la caracterización y para eso nos preparamos los actores, el reto profesional es justamente interpretar aquello que no somos”, añadió.

La mujer también dijo que no está de acuerdo con los estereotipos que se manejan en la industria del entretenimiento, pues muchos de ellos son grandes obstáculos para los que hacen parte de ella.

En una segunda entrevista, con la emisora Tropicana, también habló de su trayectoria artística y su vida personal revelando más detalles.

“Es muy lindo, sobre todo los que son amigos reales, porque hay vecinos que han sido egoístas toda la vida, hay que decirlo, pero hay gente que se siente orgullosa porque me lo han dicho varias veces, me hacen mucha barra”, comentó.

También dijo “Yo he trabajado muy duro desde chiquita, entonces, ¿Cómo se llega? Trabajando muy fuerte por eso, estudiando, aprendiendo, reconociendo, escuchando”.

Sobre la novela y la verdadera Adriana Mora, la actriz Stephania Duque detalló que si existió y contó qué tanta ficción hay en ese papel: “Ella si existió, pero digamos que es una representación no tan exacta. No puedo decir exactamente quién es en este momento, porque estaría revelando un poco cómo termina la historia. (...) Si digo quién es, y lo que llega a hacer en la vida de Rigo, estaría contando todo. (...) Es una mujer muy cercana a la vida de Rigo y vivió eternamente enamorada de él”, contó.