“Sus caderas no mienten”, Tom Cruise habla por primera vez de Shakira

Desde su mudanza a Miami, Shakira ha sido vista en diferentes eventos deportivos. Uno de ellos fue en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, donde además fue captada hablando con el famoso actor Tom Cruise, despertando dudas sobre un posible romance entre el actor y la cantante.

Aunque después de los rumores de una posible relación entre el actor de ‘Top Gun’ y la interprete del ‘Waka Waka’ todo dio un giro cuando fueron reveladas unas fotografías que circularon en redes en las que se ven a Shakira compartiendo una cena con Lewis Hamilton en Barcelona junto a otros amigos.

Qué dijo Tom Cruise cuando le preguntaron por Shakira

La presentadora Jessica Rodríguez de Despierta America comentó: “Amamos verte en la Fórmula 1 con Shakira, yo no sabía que eran amigos”, señaló la comunicadora. El actor, por su parte, respondió ligeramente: “Ella es tan talentosa. Ella y su familia son personas adorables. Siempre he admirado su trabajo. Ella es una gran persona, una buena persona”, comentó el actor desde Roma, en la premier de su película ‘Misión imposible 7’.

“¿Sus caderas no mienten?” preguntó Rodríguez a lo que el actor contestó con una sonrisa: “No, no mienten, no lo hacen”.

Según una fuente de la revista US Weekly, al parecer Shakira no tiene el más mínimo interés en Tom Cruise y los rumores difundidos sobre un posible romance son “ridículos”. “Shakira ha visto los rumores de que Tom la ha estado cortejando y cómo los fanáticos están opinando, pero cree que es ridículo porque simplemente no es cierto”, reveló una fuente cercana.

La artista barranquillera también ha declarado en varias entrevistas que no quiere iniciar una nueva relación amorosa tan pronto, pues quiere concentrarse en su familia y en su carrera musical.

Así suena ‘Copa Vacía’ de Shakira y Manuel Turizo

El trabajo musical de los dos artistas se lanzará el próximo jueves 29 de junio a las 7:00 p.m. (Hora Colombia) por YouTube y en plataformas de streaming como Spotify y Apple Music. Existe gran expectativa sobre el video luego de que la cantante dijera que es como una película.

La publicación que reposa en la cuenta oficial de la cantante colombiana acumula más 1,1 millones de likes, y como ella misma lo había confirmado días anteriores aparecerá en el video como una ‘Sirenita’ con su color de pelo rosa, una faceta desconocida para muchos.

