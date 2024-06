Taliana Vargas tiene una enfermedad incurable que está cambiando su aspecto: ¿cuál es?

Taliana Vargas ha sido una de las figuras más comentadas en la farándula nacional en las últimas semanas, no solo por su destacada carrera como actriz y modelo, sino también por su papel en la reciente campaña política de su esposo, Alejandro Eder, el nuevo alcalde de Cali.

Vargas, exvirreina universal de la belleza, se ha ganado el corazón de miles de personas con sus publicaciones y apariciones en apoyo a Eder, generando reacciones diversas entre el público.

En ‘La Sucursal del Cielo’, la participación activa de Taliana en la campaña de su esposo no pasó desapercibida. Su carisma y compromiso no solo aumentaron la visibilidad de la campaña, sino que también despertaron curiosidad y críticas en las redes sociales.

¿Cuál es la enfermedad de Taliana Vargas?

No obstante, la atención sobre Taliana no solo se centró en su rol en la campaña. Un tema recurrente en las redes sociales fue su diagnóstico de vitiligo, una enfermedad crónica que causa la pérdida de pigmentación en la piel.

Taliana, quien fue diagnosticada en 2020, ha sido abierta y sincera sobre su condición, utilizando sus plataformas digitales para educar y apoyar a otros que enfrentan desafíos similares.

“Tengo vitiligo, es una falta de despigmentación en la piel, me salen manchitas blancas en las manos. Tengo la enfermedad de Michael Jackson, pero yo no la siento enfermedad, existen más graves”, afirmó en una ocasión.

Taliana ha utilizado su influencia para desmitificar la enfermedad y compartir su experiencia personal. En redes sociales, ha respondido a las preguntas de sus seguidores, afirmando: “No me afecta en nada, solo son manchas. No duelen, no pican. Ojalá todas las enfermedades fueran como el vitiligo”.

La actriz y modelo ha mostrado cómo las manchas han cambiado su cuerpo y rostro a lo largo del tiempo, pero también ha compartido un mensaje de aceptación y amor propio.

“En la calle, en redes, por todos lados me preguntan por mi vitíligo. Se me acercan millones de personas pidiendo una solución. Cuando les respondo que no hay cura, que aceptarlas con amor es una decisión llena de liberación, ahí aprendí a amarlas. No pican, no duelen, son solo manchas blancas en la piel”, escribió en un emotivo post en Instagram.

¿Qué es el vitiligo?

El vitiligo es una enfermedad de la piel caracterizada por la pérdida de pigmentación en ciertas áreas del cuerpo, lo que resulta en manchas blancas o despigmentadas. Esta condición ocurre cuando los melanocitos, las células responsables de producir melanina (el pigmento que da color a la piel, el cabello y los ojos), mueren o dejan de funcionar.

Te puede interesar: Taliana Vargas y el duro momento que pasa, perdió un miembro de su familia

¿Cuáles son las causas del vitiligo?

Aunque la causa exacta del vitiligo no se conoce completamente, se cree que puede estar relacionado con varios factores, entre ellos:

Genética

Existe una predisposición genética, ya que es más común en personas con antecedentes familiares de vitiligo u otras enfermedades autoinmunes.

Autoinmunidad

El sistema inmunitario puede atacar y destruir los melanocitos, las células productoras de pigmento.

Factores neurogénicos

La liberación de ciertas sustancias por las terminaciones nerviosas en la piel puede dañar los melanocitos.

Estrés oxidativo

El desequilibrio entre los radicales libres y los antioxidantes en el cuerpo puede contribuir a la muerte de los melanocitos.