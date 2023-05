“Tan machito”: Andrea Guerrero respondió a un hombre que la llamó “borracha”

Andrea Guerrero es una de las periodistas deportivas más reconocidas de Colombia. La reportera, gracias a su profesionalismo, ha logrado ganar varios seguidores en sus redes sociales en donde frecuentemente lanza comentarios sobre deportes.

Recientemente, la periodista se hizo tendencia porque, después de aguantarse una diversidad de malos comentarios, estalló y le contestó duramente a un hombre que incluso, la trato de “borracha”. Acá te relatamos lo sucedido.

El agarrón de Andrea Guerrero con un hombre en Twitter

El miércoles 17 de mayo se disputaba la jornada número 20 de la Liga BetPlay 2023-I. En esta fecha se definirían los ocho equipos que estarán en las cuadrangulares semifinales del torneo.

En ese contexto, la presentadora les preguntó a sus seguidores de Twitter cuáles eran los equipos que clasificarían a la siguiente fase. Ante ello, un usuario le contestó con palabras que, para algunos, pueden considerarse groseras.

“¿Quiénes clasifican?”, escribió Guerrero. “Los que queden del 1 al 8. Lea el reglamento. Borracha”, le respondió el cibernauta.

El comentario causó la ira de la periodista de Win Sports y, ni corta ni perezosa, ella le contestó: “¿Tengo que aplaudirle su agresión o usted preferiría que me intimide? ¿O acaso me la tengo que aguantar por ser mujer? Tan machito, el cobarde”.

¿Tengo que aplaudirle su agresión o Ud preferiría que me intimide? ¿O acaso me la tengo que aguantar por ser mujer? Tan machito el cobarde! https://t.co/QEt8ATnXbL — Andrea Guerrero (@AndreaGuerreroQ) May 17, 2023

Tras la contestación, Andrea hizo otro trino en el afirmó que durante mucho tiempo no se desgastó con los malos mensajes, pero ahora, estaba cansada de quedarse callada y dejar pasar agresiones como la anterior.

“¿Saben algo? Cuando le respondo a algún agresivo en RRSS me dicen que no conteste nada, que no me desgaste. Sin embargo, me cansé de guardar silencio y naturalizar la agresión digital. Hay días como hoy en los que levanto la voz y pido que no nos hagan callar!”, escribió.

Mucho apoyo recibió la reportera, por lo que se ganó varios comentarios positivos al respecto. Entre ellos se puede leer el de la congresista Mafe Carrascal: “Te acompaño, y no solo es digital. Todos los días tenemos que enfrentarnos a distintos tipos de violencias”.

Así mismo, los fanáticos de Guerrero continuaron: “No podemos callar ante la violencia digital”, “Es importante no premiar a los trols y matones”, “A ver si aprenden a respetar”, “Todos son muy machitos detrás de la pantalla de un celular”, y “Coincido contigo”.