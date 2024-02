¿Natalia en Padres e Hijos ahora haría películas eróticas? Así se ve hoy la actriz

Padres e Hijos, la serie colombiana que marcó a toda una generación, nos brindó durante 16 años un retrato íntimo de la familia Franco. A través de sus alegrías, tristezas, amores y desamores, la serie abordó con naturalidad temas relevantes para la sociedad colombiana, convirtiéndola en un referente cultural.

Los personajes, entrañables y complejos, se convirtieron en parte de nuestras vidas. La familia Franco, con sus aciertos y errores, nos enseñó sobre la importancia de la comunicación, el amor, la tolerancia y la lucha por los sueños.

Entre los personajes que aún se recuerdan está Natalia, hermana de la reconocida Daniela Franco. Quien la interpretaba era la actriz Tania Robledo y si no sabes qué ha pasado con ella en estos años, acá te contamos y te mostramos cómo luce actualmente.

'Padres e Hijos' es una de las telenovelas más recordadas por los colombianos. Fotografía por: Caracol Televisión

¿Qué pasó con Tania Robledo, Natalia en ‘Padres e Hijos’?

Tania Robledo, nacida en México, es una actriz conocida por su papel como Natalia Franco en la telenovela colombiana Padres e Hijos. Su personaje, interpretado durante 7 años, la catapultó a la fama en Latinoamérica.

Según indicó Las2Orillas, Robledo “después de participar en el seriado Clase Aparte desapareció y probó suerte en México. Allí el año pasado anunció que participaría en una serie para adultos”.

Asimismo, hace poco, en una entrevista con La Red de Caracol Televisión indicó que quería volver a Colombia con el fin de promover “esta nueva marca y hacer este tipo de películas eróticas, pero en mi país”.

Cabe resaltar que en una entrevista del 2020 con Lo sé todo confesó que no quería hacer pornografía, es decir, que solo se limitaría al “contenido erótico” y también en 2021 aclaró que no pretende hacer lo mismo que se hace en la industria porno.

Además, afirmó que pese a hacer escenas subidas de tono, donde hubo cama y sexo actuado, nunca ha sido “penetrada en una escena”. “Tengo que aclarar que nunca he hecho películas pornográficas, no las hago y pienso que definitivamente no las haré”, añadió.