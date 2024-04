‘Tatán’ Mejía casi muere en su motocicleta: así fue el impactante accidente

Sebastián Mejía Uribe, mejor conocido como Tatán Mejía, es un colombiano reconocido por su exitosa carrera como piloto de Motocross Freestyle, disciplina en la que se ha destacado como campeón sudamericano y subcampeón latinoamericano.

El nacido en Manizales inició en el mundo de las dos ruedas desde temprana. Su pasión por los deportes extremos lo llevó a dedicarse de lleno al oficio donde ha conquistado a miles de fanáticos con sus acrobacias y saltos desafiantes.

Más allá de su faceta como deportista, Mejía ha incursionado en la televisión como presentador en programas como Survivor: la isla de los famosos, ganando gran popularidad por su carisma y espontaneidad.

Por lo anterior, ha logrado acumular una gran cantidad de fanáticos que diariamente están atentos a lo que pasa entorno a su carrera profesional y por supuesto, su círculo personal. De hecho, recientemente quedaron asombrados al conocer que, en una ocasión, casi pierde la vida. ¿Qué le pasó?

¿Qué le pasó a Tatán Mejía?

El exparticipante de MasterChef Celebrity es una de las celebridades colombianas más activa en rede sociales.

El contenido que comparte se centra principalmente en momentos cotidianos con su familia y amigos, así como en videos humorísticos que graba junto a ellos. Sin embargo, rara vez revela detalles íntimos o experiencias difíciles que haya vivido.

El pasado sábado 20 de abril, Tatán decidió compartir con sus seguidores una conmovedora historia personal. Justo después de ducharse, grabó un video en el que narró un episodio traumático que vivió durante una competencia en Guatemala, donde estuvo a punto de perder la vida.

En el video de TikTok comenzó contando que se encontraba convocado para participar en un campeonato en el país centroamericano. Cuando, llegó, comenzó a practicar un poco y en un momento en que calculó mal la distancia, golpeó su estómago fuertemente contra el manubrio de la moto.

Debido a que quedó totalmente inconsciente, lo llevaron a urgencias y se despertó en el momento en que unos médicos le estaban haciendo una serie de exámenes. Sin embargo, le dijeron que todo estaba bien y que podía marcharse a su casa.

“Cuando llegué al hotel yo tenía mucho dolor, así que me trataba de dormir, pero no podía. Lo que hice fue llenar la tina de agua y meterme ahí, pero la desesperación era tanta que yo le pegaba a la pared”, indicó Mejía.

Por casualidades de la vida, junto a su habitación había un médico cubano que escuchó el ruido y fue a revisar si todo andaba bien. Él mismo lo revisó y le dijo que la situación era grave.

“Me tocó el estómago y me llevó de urgencias al hospital. Allí me operó y cuando me abrió se dio cuenta que tenía una perforación de intestino delgado y que ya tenía peritonitis, por lo que me confesó que, si me hubiera quedado en el hotel, en dos horas máximo hubiera perdido la vida”, relató Tatán.