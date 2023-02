Tati Gabrielle, de la serie You, da detalles de la cuarta temporada

‘You’ es uno de los grandes éxitos de Netflix y en 2022 está de regreso tras dos años de ausencia, este 9 de febrero estrena su cuarta temporada, que permitirá conocer a los seguidores qué pasó con su protagonista, Joe Goldberg, tras los shockeantes eventos del final de la tercera entrega. Pero otra de las grandes dudas que existen es sobre el paradero del personaje de Marienne, interpretado por Tati Gabrielle.

Vale recordar que esta entrega de Netflix está dividida en dos partes, los primeros cinco capítulos estrenan el 9 de febrero, mientras que los últimos cinco estarán disponibles hasta el 9 de marzo.

Cromos conversó con la actriz y reveló varios detalles de esta nueva temporada, centrándose evidentemente en su percepción de Marienne, que en la tercera huyó de las garras del personaje principal al enterarse que es un despiadado asesino.

Cromos: ¿Cómo te sientes de regresar en la cuarta temporada de You?

Tati Gabrielle: Muy emocionada, yo he sido fan del show desde el principio y sigo siendo fan del show, me emociona mucho por los fans y la audiencia, esta temporada es una fórmula diferente en comparación a las otras, entonces me pone muy contenta ser parte de esta entrega.

C: ¿Qué opinas del reencuentro entre Joe y Marienne?

TG: Creo que la reunión viene con muchas emociones encontradas, particularmente para Marienne, que empiezas a compartir una historia de amor hermosa con alguien y luego te enteras que es un asesino, luego esto se confirma al existir en frente tuyo, creo que fue como una mezcla, una lucha interior, ¿qué puedes hacer? ¿cómo alguien deja ir la bella visión que vio en alguien? Es una cosa que sepas que algo es cierto y otra cosa es internalizarla y creerla. Entonces creo que la reunión entre Joe y Marienne tiene muchas capas encima.

C: ¿Crees que tienes algo en común con Marienne?

TG: Sí, creo que de cierta manera, su sentido de supervivencia, eso creo que definitivamente lo comparto con ella, de hecho creo que el de ella es más fuerte que el mío, también la forma en la que ella vive con honestidad, con la verdad, ella siempre está dispuesta a poner el espejo, no solamente frente a su cara, pero también en la de otros, creo que comparto eso con Marienne.

C: ¿Qué es lo que más más te gusta de tu personaje?

TG: Amo lo honesta que es, lo centrada que es, amo que está muy fuera de los otros personajes que hemos visto en esta serie, amo que es muy pura y me gusta lo que eso provoca en Joe, esta forma en la que él se enfrenta a sí mismo.

C: ¿Qué crees que sea lo más interesante de esta temporada?

TG: Creo que el hecho de que Joe se está volviendo en la presa, o sea, ¿quién lo hizo? Desde una perspectiva de fan es ¡wow! Cuando estaba leyendo el guion me preguntaba: ‘¿qué está pasando?’. Creo que salirse de la fórmula original es el giro más chévere de esta temporada, entre otras.

C: ¿Qué otros proyectos tienes este año?

TG: Tengo una película que saldrá más adelante este año que se llama ‘The Supremes at Earl’s All-You-Can-Eat’, estoy muy emocionada, es mi primera vez haciendo una pieza de época, puse mucho trabajo en este filme, me emociona mucho su lanzamiento.

C: ¿Qué sueños tienes para tu carrera?

TG: Mis sueños van más allá de la actuación, quiero producir, dirigir, escribir, solo quiero hacer contenido que rete a nuestro mundo, que rete los problemas que suceden hoy, me gustaría encontrar la manera de cambiar nuestro mundo a través del story telling, ¡tengo grandes sueños!