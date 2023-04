Taylor Swift tendría un romance con este piloto de la Fórmula 1

Taylor Swift es una de las cantantes mundialmente más conocidas, pues varias de sus canciones han hecho historia, llegando a romper récords memorables en la música anglo.

Te puede interesar: La “traición” por la que Sebastián Yatra abandonó su puesto en La Voz Kids España

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

La cantautora ha logrado forjar su carrera en la escena del pop, siendo una representante fuerte del género y logrando llegar lejos no solo como intérprete sino también como productora y empresaria.

¿Cómo se llama el novio de Taylor Swift?

Durante toda su carrera, sus fanáticos han incrementado en todo el mundo llegando hasta lugares recónditos con su música.

Taylor Swift es una de las mujeres más poderosas de la música y la lista de premios ganados son un reflejo del apoyo de sus seguidores y del buen trabajo en la industria.

Sin embargo, esta vez la cantante no ocupa los titulares de los medios debido a un reciente lanzamiento o nuevo proyecto, sino por un supuesto nuevo amor.

Recientemente, se conoció que la también directora decidió ponerle fin a su relación con el actor Joe Alwyn después de seis años de estar juntos.

Si bien, muchos veían esa relación muy estable y con posibilidades de llegar al altar, el pasado 8 de abril los tabloides sorprendieron con la noticia de la ruptura.

Pero ahí no para todo, pues ahora, varios medios internacionales apuntan a que Taylor estaría saliendo con nada más y nada menos que Fernando Alonso, un piloto legendario de la Fórmula 1.

De acuerdo con diario El Mundo, el piloto de Aston Martin terminó su relación con la periodista Andrea Schlager, hace tres semanas: “Queremos contaros que nuestra relación como pareja ha terminado. Tuvimos la suerte de poder compartir un tiempo fantástico juntos y continuaremos compartiendo, pero de una manera diferente. Como probablemente habréis visto, hemos continuado trabajando fuera de las pistas en varios proyectos y seguiremos haciéndolo con el amor profundo y respeto que nos tenemos. Gracias”, señalaron a través de las redes sociales.

A pesar de que ninguno de los dos se ha referido al tema, en redes sociales varios seguidores de la estadounidense aseguran que los dos estarían juntos y que el piloto habría afirmado su gusto por el número 333, cifra favorita de la cantante.

“Fernando Alonso está soltero desde hace unos pocos días. Taylor Swift se acaba de quedar soltera, casualmente, con 33 años. Todo está escrito”, destacó un internauta.

“Si Alonso está con Taylor me muero, serían una pareja ideal”; “No me imagino al piloto con Taylor de verdad que no, no creo que él se sienta atraído por ella”; “Yo no sé pero cuando el río suena es porque pasa algo”; “En un tiempo veremos la confirmación de esta pareja, ahorita nadie cree pero esperen”; “Yo sería feliz viéndolos juntos, serían una pareja perfecta”; “Taylor y Alonso serían una pareja poderosa, ojalá los rumores sean ciertos”, fueron otros comentarios.

Puedes leer: Taylor Swift sigue sumando triunfos, recibe doctorado honorario