“Te amo, mi vida”: novio de Carmen Villalobos celebró el nuevo logro de la actriz

Frederik Oldenburg, el actual novio de la colombiana Carmen Villalobos, ha demostrado a través de sus redes sociales lo feliz que se encuentra con la relación. Tanto ella, como él, han derrochado amor dejando ver a sus seguidores lo que sienten el uno por el otro.

Frederik es un comunicador social de 38 años y ha sido el presentador del reality Exatlón USA, en las últimas tres temporadas. Además, fue futbolista profesional en la segunda división de Uruguay.

A través de sus historias de Instagram, el deportista ha mostrado que está loco de amor por Villalobos y la ha felicitado por un logro que ha conseguido en su carrera profesional.

Frederik Oldenburg celebró el nuevo logro de Carmen Villalobos

En complicidad con el actor colombiano Daniel Arenas, Oldenburg festejó que Carmen nuevamente hará parte de la segunda edición de Top Chef VIP como conductora del programa.

En medio de la alegría y promoción del programa de Telemundo, el novio de la nacida en Barranquilla sacó su gran repertorio de elogios y frases de amor.

“Mi gente, estoy muy feliz, el día de hoy. Les voy a decir por qué. Adivinen por qué…”, comienza diciendo Frederik a sus seguidores.

“Regresa Top Chef VIP segunda temporada, con su presentadora Carmen Villalobos. Maravillosa, brillante, inteligente, trabajadora, espectacular… MI NOVIA, mi novia, te amo muchísimo”, continuó hablando muy feliz por la noticia.

Gracias a una pregunta de Arenas hacia Oldenburg se pudo conocer que la producción se graba en Bogotá, por lo que podrían distanciarse un poco, mientras el ejerce labores desde Estados Unidos.

Frederik finalizó con más halagos hacia Carmen diciendo: “Carmen, mi vida, te amo, mi vida. Éxito en la segunda temporada, para ti, para todo el equipo técnico y de producción de Top Chef VIP, también para los jueces y los participantes. Se vienen con todo”.

Villalobos replicó la historia de su novio, en la que también aparece una foto promocional suya sobre el programa con un emoticón de corazón.

Novio de Carmen Villalobos responde si están esperando bebé

Son muchas las preguntas y curiosidades que tienen los seguidores de la actriz, de hecho, hace poco empezó un rumor que ella está embarazada de su primer bebé.

Todo esto empezó con unas fotos que publicó en su Instagram, desde un reconocido restaurante de Bogotá, a la pareja se le ve posando debajo de un corazón, pero lo que más llamó la atención es que el deportista puso una de sus manos sobre el vientre de su novia.

A raíz de estas imágenes los internautas empezaron a pensar que la barranquillera está esperando a su primogénito, además la posición de ella también parecía delatarla. Villalobos no prestó mucha atención, pero su nuevo novio si se atrevió a hablar del tema.

Resulta que la actriz y presentadora, Adamari López le preguntó por la fotografía en cuestión y el venezolano decidió ponerle fin al chisme.

“Esa mano que tenías ahí no sé si le estaba cubriendo la pancita, si había comido mucho ¿o qué pasa ahí?”, indagó la puertorriqueña en el programa Hoy Día de Telemundo, donde también trabaja él.

A esta pregunta, Oldenburg respondió: “Lo que pasa es que la mano iba un poquito más allá y me agarraron en ese momento ahí, no vayan a pensar otra cosa”, dejando claro que no están embarazados.