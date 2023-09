Televidentes la emprendieron contra Viena Ruiz, te contamos lo que pasó

Hacía varios años que Viena Ruiz no aparecía en televisión nacional y ahora Buen día, Colombia programa matutino del Canal RCN la trajo de nuevo.

En este espacio, se abordan diversos temas de interés y además, se incluyen entrevistas a grandes invitados de la farándula nacional.

¿Qué pasó con la presentadora Viena Ruiz?

Recientemente el programa hizo un cambio, pues, se ha agregado a su lista de presentadores la famosa modelo y presentadora, Viena Ruíz. Después de años lejos de las pantallas, Ruíz ha manifestado estar muy feliz con su regreso.

Por lo anterior, Viena nuevamente se ha vuelto tendencia en el ciberespacio y por ello, muchos se preguntan por lo que ha sido su vida estos años.

Esta vez, la presentadora es noticia por su aparición en el programa, pues han sido varios los televidentes que han destacado que no se sienten muy cómodos con ella en el programa.

Si bien, la colombiana ha hecho un buen papel acompañando a todos los conductores del matutino, los comentarios en su contra no paran.

Entre los comentarios que dejaron algunos de los seguidores del espacio mencionado estuvo la petición del regreso de los personajes que estaban antes.

“Viena no pega aquí. Ella es muy aburrida y cuadriculada. Los presentadores de ‘Buen día, Colombia’ son todos frescos, descomplicados”, afirmó uno de los críticos; mientras otros recalcaron: “Me cae bien Viena, pero este programa no es para ella”; “Dejen los presentadores que estaban. Sinceramente ya se están tirando el programa con los nuevos. No van. Tal vez para otro programa, pero no para este”, indicó otro seguidor.

Otros de los comentarios publicados a través de redes sociales fueron “en realidad me gusta el programa y no siento cómoda a Viena”; “Ya sé que hacía mucho Viena no salía y está preciosa pero no sé si va bien con el programa”; “A mí me encanta como lo está haciendo”; “Ay Viena está divina, pero no me gusta nada como presenta”; “No sé, creo que ya perdió el toque para presentar”.

A pesar de algunos comentarios fuertes, la colombiana no le presta atención a ello, y por el contrario continúa haciendo su mejor trabajo cada mañana, en una de las instancias en la que mejor se defiende, frente a una cámara.