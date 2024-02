“Tenerle respeto al dolor”: Diva Jessurum revela detalles de ‘Expediente Final’

Expediente Final, el primer programa de entretenimiento investigativo de Colombia está cumpliendo sus primeros 5 años al aire. El formato dirigido por la periodista Diva Jessurum, lo celebrará con un capítulo especial que será emitido este domingo 25 de marzo.

El primer capítulo se emitió en 2019 mostrando cómo fueron los últimos días de vida del cantante Martín Elías. Hoy, 5 años después, ya acumula más de 210 capítulos homenajeando a personajes como deportistas, cantantes, actores, escritores, periodistas, políticos de Colombia y Latinoamérica.

En una entrevista exclusiva con Cromos, Diva reveló detalles inéditos sobre la producción, la cual, es posible ver a través de Caracol Televisión todos los domingos a las 5 p.m.



Los 5 años de ‘Expediente Final’

La vida, obra y duelos de más de 73 cantantes han sido contadas en el programa. Artistas de la talla de Celia Cruz, Jairo Varela, Frankie Ruiz, Soraya, Jorge Oñate, Pastor López, Gustavo “el Loco” Quintero, Julio Jaramillo, Darío Gómez, Helenita Vargas, Rafael Escalona, entre otros, han sido protagonistas.

El programa nació “de la manera más sencilla”, según explicó Jessurum. La presentadora contó que le pidieron que ayudará a plantear un nuevo formato para el canal y al momento de pasar sus ideas quedó escogido Expediente Final, “que en ese momento yo le puse Enigmas”.

“No es fácil abrirle la puerta a un formato con un género periodístico que nunca se había tratado, que es el periodismo de investigativo entretenimiento”, sin embargo, ha logrado sostenerse en por varios años con una audiencia fiel.

Para ese entonces eran dos los periodistas en el proyecto y con el tiempo creció. “No pensamos nunca que fuera a ser tan grande, a tener tanta aceptación y que fuera un programa tan retador como lo es, que cada 8 días nos reta”, contó Diva.

Una de las cosas que más aprendió Jessurum de este proyecto fue a “tenerle respeto a la muerte. Aprendí a tenerle respeto al dolor cuando nosotros somos periodistas”.

Debido a que cada domingo se habla de muerte de una celebridad, el equipo de Expediente Final entendió que se debe tener, primero que todo, consideración con el dolor de la familia y por supuesto, con la memoria del personaje.

“Por eso muchas veces en la gaveta de mi escritorio se han quedado fotos de cuerpos desmembrados, de informes de necropsias que por respeto al dolor de la familia y a lo que esas personas han hecho lo largo de su vida”.

¿Qué se viene para ‘Expediente Final’?

“Este domingo a las 5:00 de la tarde vamos a presentar un grave especial en el que vamos a contar resúmenes de las historias, pero desde el punto de vista anecdótico, qué nos sucedió tras bambalinas realizando X o Y historias”, relató Diva.

Ahora, tras el cumpleaños del programa, el reto es lanzarlo a Latinoamérica pues ya se han tocado temas relacionados con personajes internacionales.

“Cada X cantidad de tiempo, sacamos un personaje internacional, pero ahora la idea es nosotros sumergirnos en eso el reto grande porque ningún muerto es igual a otro, ninguna muerte es igual a otra”, indicó.

Los proyectos que se vienen para Diva Jessurum

Diva seguirá apostándole a su faceta como empresaria. Entre los planes que le contó a Cromos en exclusiva que logró crear, junto a expertos, un producto que ayuda con el crecimiento del cabello. Todo ello, después de haber perdido el suyo mientras batallaba contra el cáncer.

“Yo quedé sin un pelito en mi cabeza. Entonces, trabajé mucho para que mi pelo me volviera a salir y me fui con unos expertos a buscar un producto que de verdad me ayudara a recuperar lo que era tan importante para mí”, comenzó relatando.

“Y lo cree, es la primera vez que hablo de ese tema y no lo sabe ni mi mamá, pero voy a sacar un champú que ayude a las personas con cáncer a fortalecer el folículo piloso”, continuó.