¿Tensión en el set? Comentario de Carla Giraldo habría irritado a Cristina Hurtado

Cristina Hurtado y Carla Giraldo, dos talentosas colombianas, se unieron para conducir la versión colombiana del reality show La casa de los famosos.

Hurtado, reconocida por su larga trayectoria en la televisión, aporta su experiencia a la conducción del programa. Giraldo, por su parte, inyecta frescura y espontaneidad con su personalidad extrovertida.

Se creería que juntas crean una dupla perfecta para guiar al público por las emociones y los enredos de este reality que reúne a un grupo de celebridades bajo un mismo techo, sin embargo, se especula que hay una rivalidad entre las dos.

Carla Giraldo y Cristina Hurtado no tendrían una buena relación en el set. Fotografía por: Captura de pantalla RCN

La química entre ambas presentadoras no se vería en las emisiones en vivo y se traduce a que el ambiente entre ellas no es bueno. Eso sí, ninguna de las dos se ha referido al tema, por lo que no sería una enemistad confirmada.

¿Qué pasó entre las presentadoras de ‘La casa de los famosos’?

Giraldo y Hurtado no tendrían una buena relación lejos de las pantallas. Incluso, durante la más reciente transmisión un comentario de Carla habría causado molestias en Cristina.

Todo comenzó cuando Camilo Díaz, el comediante conocido como ‘Culotauro’, se ganó la prueba del líder al lograr armar varios rompecabezas. Al coronarse triunfador, uno de sus beneficios era escoger a su equipo y fue en ese momento en que las presentadoras intervinieron.

Después de varios segundos pensando a quien haría parte de su grupo, Díaz dijo que quería que ellos fueran 8 personas y entonces Carla dijo: “Agachese y se lo...”.

Siguen los cambios en #LaCasaDeLosFamososCol

Que bueno que algun@s no les guste dormir con otros .

Ahí empiezan los pleitos para nominar y es justo



Me gusta eso por qué así exploran más de los famosos y no están como borregos a espaldas de otros como #LCDLF4

Sigo 24/7 por #VIX pic.twitter.com/R9ZHCZN5xl — Fernando Jimenez (@luisfdo69) March 19, 2024

Ante lo dicho, Hurtado no dudo en mirarla con asombro pues fue un comentario inesperado por parte de la actriz. Las celebridades al escucharla soltaron carcajadas y finalmente indicó: “Estoy muy Carla hoy”. Eso sí, Cristina no se salió de sus líneas y continuó como si no hubiera escuchado nada.

Cabe aclarar, nuevamente, que no se ha confirmado una rivalidad entre Hurtado y Giraldo, por lo que la reacción de Cristina puso ser, simplemente, porque no esperaba que su compañera se saliera del libreto.