Tensión grave entre dos participantes del ‘Desafío XX’: “Comparto porque nos toca”

El reality de competencia más emocionante de Colombia, el Desafío XX, ha llegado a su punto álgido con un grupo de participantes excepcionales. Entre ellos se encuentran grandes deportistas que diariamente compiten por el gran premio.

Su mezcla explosiva de personalidades y habilidades físicas promete una temporada llena de adrenalina, estrategia y emociones. Los participantes se enfrentarán a desafíos cada vez más difíciles para demostrar su fortaleza física y mental, mientras luchan por ganar la codiciada inmunidad y evitar la eliminación.

En último capítulo del programa se pudo ver que las tensiones no paran y esta vez se siente en Beta por lo que sería la actitud de uno de los hombres de dicho equipo. ¿Quién es la mujer que está inconforme? Acá te contamos.

El Desafío ha estado marcado por diversos disgustos entre participantes. Fotografía por: Instagram @desafiocaracol

¿Qué pasó en el capítulo de hoy del ‘Desafío 2024’?

Al comenzar el episodio mostraron a Darlyn hablando con Hércules en una de las zonas de la casa Beta. Allí, se le escuchó a la capitana de la escuadra azul decir que sentía mucho inconformismo con uno de sus compañeros: Francisco.

“A mí no me gusta nada de lo que es él. Él dice que le ha tocado muy duro y le respeto su vida, le admiro su vida. ¿Qué ha paso por él que habla, se expresa, comunica, se siente la [mala] energía?”, comenzó diciendo ella.

“No lo juzgo por eso, pero es algo que yo no quiero conmigo. Hay personas que te aturden, personas que, solamente viéndolas, su comportamiento, no me gustan. Comparto porque nos toca, porque hay que ser unas personas avanzadas y decir: ‘Es mi equipo y mi equipo me va a llevar’”, añadió Darlyn.

Cabe resaltar que no es la única mujer con la que Francisco ha tenido percances, en el pasado, también tuvo discusiones con Karoline e incluso la llamó “abusiva” por una acción que a él no le gustó. Eso terminó en una fuerte discusión que puedes leer a continuación.

