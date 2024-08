Tenso momento entre Claudia Bahamón y Franko en ‘MasterChef’: “No me hable feo”

MasterChef Celebrity llegó a las pantallas colombianas con un espectacular inicio y una fuerte competencia entre las 22 (ahora 21) celebridades que buscan coronarse como la mejor cocinera amateur del país.

Entre los participantes se encuentran figuras reconocidas como Víctor Mallarino, Martina La Peligrosa, Caterine Ibargüen, Franko Bonilla, Paola Rey, Cony Camelo, Ilenia Antonini, Vicky Berrio, entre otras.

En uno de los capítulos más recientes, Claudia Bahamón, presentadora del programa, tuvo un pequeño roce con el comediante Franko Bonilla que lo puso en boca de todos los televidentes, pues no estaban de acuerdo con el participante. ¿Qué pasó? Acá te contamos.

Pelea entre Claudia Bahamón y Franko en ‘MasterChef’

El comediante y la presentadora protagonizaron un tenso momento en el último episodio de MasterChef Celebrity. Lo anterior, después que Franko hiciera un comentario con un tono fuerte hacia ella.

Durante el episodio del 24 de agosto, Claudia se acercó a la estación del humorista, quien le respondió de manera un poco grosera debido al estrés que tenía durante la prueba.

“Como va nuestro viaje por Colombia, Franko”, comenzó diciendo Bahamón. “Bien, estoy haciendo un bistec, pero Rausch vino y me cambió la idea y me dijo que mejor hiciera otra cosa”, contestó el comediante.

“Ella se me acercó y me dijo un par de cosas y yo tenía la cabeza a reventar”, añadió Bonilla durante la entrevista que hacen a los participantes. “Ya tienes que empezar a emplatar, ¿por qué no has empezado? Mira el tiempo, que quedan dos minutos y medio”, le dijo la presentadora.

En medio del estrés que le provocaba el tiempo y la presión de Claudia, ella contestó: “Ok ya Claudia, regálame un segundo que no tengo ni idea qué voy a hacer”.

Por lo anterior, el comediante tuvo que disculparse con la presentadora. “Perdóname, las veces que he sonado feo, es que ella tiene razón, van dos veces que le hablo así, por fa, discúlpame, ella como es un ángel sonríe y me dice que siga intentándolo para que yo no saliera de la competencia”, indicó Franko.