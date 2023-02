¿Thalía y Tommy Mottola están separados? Estas pistas aumentan el rumor

Fue en el año 2000 cuando Thalía y Tommy Mottola decidieron llegar al altar y jurarse amor eterno. La mexicana lucía un vestido pomposo y con brillantes, su pelo recogido y un maquillaje elegante.

Por su parte, Mottola lucía un traje de esmoquin negro y camisa blanca clásico para hacer un gran dúo con su elegante esposa. A lo largo de los años, a la pareja siempre se le ha visto muy unida y enamorada por lo que muy pocas personas o nadie se imaginó que pudieran pensar en separarse.

¿Thalía y Tommy Mottola se estarían divorciando?

Por estos días en la prensa internacional se ha dicho que la pareja de 22 años de casada podría estar en proceso de divorcio.

Todo ello surgió a raíz de un rumor sobre una infidelidad de parte del productor con la artista peruana Leslie Shaw, quien hizo una colaboración con Thalía, grabando juntas el video musical de “Estoy soltera”.

La reportera Gelena Solano fue la encargada de referirse al tema en El gordo y la flaca (Univision) señalando que “hay una fuerte ola de rumores de que Tommy Mottola le está siendo infiel a nuestra gran amiga”.

Igualmente, cuando Gelena dijo que lo mejor sería que Thalía publicara una foto con su esposo para calmar los rumores, Lili Estefan, amiga de la cantante aseguró que no cree que esto pase. “No creo que vaya a subir la foto. No voy a mencionar el nombre de la persona que crea todos estos chismes pero estoy segura que mucha gente lo sabe porque no es el primero que le crean a Thalía. Esta es la cuarta vez que esta misma persona le crea un chisme”.

En el miso programa, Estefan aseguró que esa supuesta crisis no estaba pasando y que hecho los dos estaban felices: “Hoy hablé con ambos, están felices, están contentos. Todo está perfecto, todo está espectacular”, afirmó Estefan. “No me imagino a Thalía salir a desmentir”.

Leslie Shaw habló de la supuesta infidelidad

La noche del lunes 6 de febrero en el show ‘Magaly TV La Firme’, la implicada en el trío amoroso decidió hablar con la verdad sobre el tema cuando le preguntaron si tenía alguna relación con Tommy Mottola.

“Nunca, nunca en mi vida lo he conocido”, aseguró tajante, “nunca lo he visto. Yo he ido a varios eventos de la disquera y he conocido a Emilio Estefan, a Juanes y a montón de gente, pero a él nunca en mi vida”.

También dijo que cuando se empezó a hablar del tema fue su padre quien le habló del tema: “‘Qué guardadito te lo tenías’”; y yo (dije): ‘¿En qué momento, qué pasó?’”.

En su respuesta, también dijo que “todos los matrimonios tienen sus crisis, nada es perfecto pero a mí ¿por qué me meten, ¿yo qué tengo que ver?”.

Finalizó insistiendo que: “Yo nunca lo he conocido en persona”.

Por el momento, ni Thalía ni el productor se han referido al tema o han publicado alguna imagen sobre su relación.