Tildan a Ana Karina Soto de “creída” y ella respondió sin tapujos: “Soy real”

Ana Karina Soto es una presentadora colombiana de televisión, cine y teatro que es conocida por su carisma y su talento para la conducción de programas de entretenimiento.

Inició su carrera en 2002, cuando participó en el reality show Protagonistas de Novela. Desde entonces, ha presentado varios programas, entre los que se incluyen La isla de los famosos, Noticias RCN y Buen día Colombia.

Recientemente, decidió usar sus redes sociales para responder algunas preguntas y entre ellas contestar a quienes deciden criticar la forma en la que actúa. ¿Qué dijo? Acá te contamos.

Ana Karina Soto es una de las presentadoras más queridas de Colombia. Fotografía por: Felipe Marino

Ana Karina Soto le responde a sus seguidores

Con 44 años de edad, Ana Karina se ha consolidado como una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana, gracias a su participación en programas como Mañana Express y Buen Día, Colombia.

Su constante interacción con la audiencia a través de las redes sociales la ha convertido en una figura pública muy cercana a sus seguidores, quienes recientemente fueron testigos de una contundente respuesta de la presentadora ante un comentario despectivo.

Soto, quien cuenta con una comunidad de casi 2 millones de seguidores en Instagram, se enfrentó a un comentario un tanto desafiante durante una dinámica de preguntas y respuestas en la red social. Un usuario le preguntó directamente: “¿Por qué eres tan creída?”.

Ana Karina contestó: “Nunca me habían dicho creída [...]. A mí me han dicho de todo, despistada, despalomada, despelucada, a veces impuntual. Siempre ando en un corre corre para poder cumplir. De pronto es por eso, pero no se queden con esa percepción de mí, porque yo soy cero creída”.

La intriga de sus seguidores no se quedó satisfecha, ya que otro quiso profundizar en su vida profesional preguntándole cuál era la faceta de su trabajo que más apreciaba.

“Yo como soy en los programas, soy en mi vida normal, en mi vida diaria y familiar. Siento que soy una persona real y auténtica y no ando fingiendo ser otra persona”, comenzó diciendo Soto.

Después contestó la pregunta hecha: “Lo que más amo de mi trabajo es que yo hago lo que siempre he querido hacer, porque ustedes saben que yo estudie comunicación social y periodismo. Creo que eso es una bendición de Dios”,