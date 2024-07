¡Tras del hecho! Periodista argentino ofende a toda Colombia tras la final

La final de la Copa América entre la Selección Colombia y la Selección Argentina sigue dando de qué hablar. Más allá de lo sucedido en el plano deportivo, donde el equipo de Lionel Scaloni se impuso con un gol de Lautaro Martínez, y de algunas polémicas decisiones arbitrales, lo que más ha llamado la atención en las redes sociales han sido los recientes comentarios de un periodista argentino. Este sujeto no solo restó mérito al equipo de Néstor Lorenzo por haber llegado a la final, sino que también arremetió contra varias figuras colombianas y realizó un gesto despectivo que ofendió a todo el país.

También puedes leer: La Selección Colombia recibió tremenda noticia tras la Copa América ¡Merecido!

El juego, que fue muy parejo durante los 90 minutos, se definió gracias a un gol de Lautaro Martínez en la prórroga. El argentino no desaprovechó la oportunidad y mandó el balón al fondo de la red con un potente remate, inatajable para Camilo Vargas. Tras la victoria de la Albiceleste, el periodista Pablo Carroza “analizó” el compromiso, y sus palabras no pasaron desapercibidas.

Periodista argentino ofende a toda Colombia con sus palabras

A las afueras del Hard Rock Stadium, Pablo Carrozza, “analizó” el partido entre Colombia y Argentina. El comunicador mencionó que James Rodríguez “en las difíciles se borra, y hoy lo ha demostrado”, asegurando que durante el partido con la Albiceleste no pudo brillar como en otros juegos. A esto también se suman los comentarios que hizo sobre Juan Fernando Quintero, porque según él, “entró a ‘cancherear’ y a sobrar el partido. Me sorprendió lo de Quintero, porque entró sobrando el partido, como si estuviera 5-0″.

Esto también te puede interesar: La Selección Colombia brilló en la Copa América y el Gol Caracol arrasó en rating

“Todo bárbaro con el pueblo colombiano, pero no tienen cultura futbolera. Le tenía mucho más respeto a Uruguay que el que le pudiera tener a Colombia (...) Ganó Argentina, porque tienen los huevos que no tienen los colombianos… No te dio para ganarle a Argentina, porque no tienes historia ni los huevos de la ‘Scaloneta’”, aseguró el comunicador argentino.

Sin embargo, esto no fue lo peor de todo, posteriormente mencionó: “Colombia es un país bailarín, en el que te vas a la playa y la pasas bárbaro. Luego de te vas a Medellín y a Bogotá, y no quiero hablar de cositas de actividad comercial”, en ese momento tomó su mano y la pasó por su nariz, haciendo referencia a que estaba aspirando algo.