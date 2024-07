Tremendo error en Yo soy Betty, la fea y nadie se había dado cuenta

Yo soy Betty, la fea, es considerada por muchas personas como una de las telenovelas más destacadas del país. Por esta razón, cada vez que es retransmitida, suele obtener muy buenos números en cuanto a rating. La historia de Beatriz Pinzón y Armando Mendoza fue una de las más populares y sigue sorprendiendo a los televidentes, Incluso 25 años después, se siguen descubriendo detalles que habían pasado desapercibidos.

Aunque la historia ya es conocida por muchas personas, algunos han notado detalles que pasaron desapercibidos cuando se transmitió por primera vez en 1999. Ahora, con su regreso 25 años después en una secuela que revela qué sucedió con Beatriz, Armando, Marcela, Ecomoda y hasta el cuartel de las feas, el interés por esta telenovela ha vuelto a incrementarse.

El error en Yo soy Betty, la fea, que pasó desapercibido por muchos

Luego de 25 años desde que se emitió por primera vez Yo soy Betty, la fea, se han revelado muchas historias que ocurrieron durante las grabaciones. Sin embargo, algunas situaciones inesperadas que sucedieron en la telenovela no fueron planeadas y se emitieron sin que nadie las notara.

Una de estas situaciones recientemente quedó expuesta en redes sociales, un usuario se percató de un error en la telenovela que salió al aire. En una de las escenas, se puede ver a una persona del equipo de producción en plena grabación y lo curioso es que este sujeto lleva una acreditación visible, indicando claramente que era parte del staff de la telenovela.

El hombre, al darse cuenta de que apareció en cámara, trató de voltear su acreditación para ocultar el incidente. Sin embargo, fue demasiado tarde, ya que en la escena se ve claramente lo sucedido. A pesar de esto, la toma no fue repetida y así fue como salió finalmente al aire.

Esto sorprendió a muchos de los seguidores de la telenovela que no se habían dado cuenta de este suceso. “Cómo hiciste para darte cuenta de esto”; “He visto 1000 veces la telenovela y no me había dado cuenta jajaja”; “Betty nos sigue sorprendiendo jajajaja qué curiosos ver este tipo de cosas tantos años después”, entre muchos otros.