“Tuve muchos problemas”: Juan Diego Alvira habló de sus primeros años en Caracol

Juan Diego Alvira ha sido uno de los presentadores más queridos de Colombia. El periodista ha tenido una larga trayectoria en los medios de comunicación y ha pasado por varios de ellos como Citytv, Semana y Caracol.

Aunque en la actualidad no se encuentra en ninguno, se ha vuelto viral en las últimas horas al confesar que sus primeros años de trabajo en este último medio le acarrearon algunos regaños.

Juan Diego Alvira habló de sus primeros años en Caracol

En una entrevista dada a Uniminuto Radio el comunicador se sinceró sobre una situación que vivió en sus comienzos en Noticias Caracol, en donde trabajó alrededor de 10 años y consiguió un gran reconocimiento nacional.

El tolimense contó que aplicó varias cosas que había aprendido de sus experiencias anteriores en Caracol y este tema provocó varias molestias en varias personas de la compañía.

“Yo tuve muchos problemas al comienzo”, reconoció el periodista que después se catapultaría como uno de los comunicadores más destacados de Colombia.

Juan Diego confesó que no se ajustaba a las indicaciones que le daban en su cargo como presentador, lo que ocasionó que le llamaran la atención en más de una ocasión.

“Me salí del redil, me daba mucho a eso y me empezaron a llamar la atención, pero yo sabía que tenía que seguir haciéndolo porque era parte de mi esencia de y mi formación”, indicó.

Uno de los aspectos en los que el periodista no seguía indicaciones era, por ejemplo, a la hora de hacer preguntas en una entrevista. Siempre hacía cuestiones a los invitados que no estaban en el guion o se hubieran indicado previamente.

La razón por la que Juan Diego Alvira salió de Semana

El ibaguereño anunció a finales de febrero que había salido del medio, sin embargo, nunca dio detalles del porqué de esta decisión.

Ahora, en una reciente entrevista que le realizó el programa de Canal 1, Lo Sé Todo, Juan Diego confesó que las razones que lo habían alejado de Semana eran muy profundas y que fue gracias a una serie situaciones, que consideró que lo mejor era salir de allí.

“Una vez estaba grabando un video para Semana en la frontera con Venezuela y venía una señora cruzando la trocha. Me la encontré, me reconoció y me dijo: ‘¿Juan Diego? Lo extraño ¿cuándo vuelve a la televisión?’. Eso me quedó dando vueltas y me produjo un remolino de sensaciones y emociones”, aseguró.

Más tarde, su hija le hizo un comentario similar que caló en sus pensamientos y le hicieron replantearse si debería continuar o no en la revista.

“Estábamos viendo televisión con mi esposa y mi hija, y me preguntó mi hija que cuándo iba a volver a la televisión. Ese fue como el puntillazo final… me empezó a martillar en la cabeza de manera desesperante la necesidad de volver a hacer televisión”, afirmó Alvira.