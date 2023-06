Un error inesperado causó la segunda eliminación de ‘MasterChef’, ¿quién se fue?

MasterChef Celebrity es uno de los programas más vistos en la televisión colombiana. Desde que fue lanzado al aire ha estado en las primeras posiciones del raiting gracias a que combina un formato tradicional con las ocurrencias de los famosos.

En esta edición, comenzaron 24 participantes, de los cuales, ya han salido dos. Además, Claudia Bahamón continúa siendo la presentadora y los jurados se conforman, una vez más, por Christopher Carpentier, Jorge Rausch y Nicolás de Zuburía.

En el último episodio de MasterChef fue posible apreciar el segundo reto de eliminación, en donde, por un error inesperado, salió una de las concursantes más queridas del programa. Acá te contamos qué fue lo que pasó.

¿Quién fue el eliminado de ‘MasterChef Celebrity’?

Tras dos semanas de competencias en la cocina, de muchos desafíos complicados, y muchas fases de aprendizaje, un nuevo competidor tuvo que abandonar la “cocina más importante de Colombia”.

La prueba consistía en preparar el mejor sándwich, pero, la idea era usar técnicas que lograran que no fuera un sánduche común, sino, uno con un poco de dificultad en su realización.

Desde el comienzo, se indicó que el pan era primordial pues era de una marca patrocinadora de MaasterChef. “El día de hoy tenemos distintas variedades de panes, junto a [la marca] que los van a acompañar en esta creatividad, en este plato, en este reto. Es muy importante para seguir en competencia”, dijo Carpentier.

Entonces, los famosos comenzaron a cocinar y entre ellos, se encontraba Catalina Guzmán, más conocida como la ‘La Cata con botas’. Ella, decidió que, aunque fuera vegetariana cocinaría algunas albóndigas para asegurar su cupo en la competencia.

A pesar de lo anterior, tomó una decisión que la dejó fuera del programa. Cata, quitó la miga y la parte esponjosa del pan: “Yo le saco la miga al pan, para poder acomodar las albóndigas, es grueso y no quiero que se desparrame el sánduche o que se salgan las albóndigas”.

En el momento de la evaluación le llovieron críticas a la comediante relacionadas con el pan:

“Lo que está adentro, está delicioso… Lo importante, el pan, que era el elemento principal, te quedó blanco y blando. Pero, cuando usas un ingrediente tan jugoso y sacas la miga completa, no tiene para absorber porque fue una cascarita que dejaste… El pan era muy importante”.

Al final, no le quedó de otra a Catalina, sino, aceptar su error y abandonar la cocina de MasterChef Celebrity. “Es un reto de pan y el pan no está bien trabajado. Me concentré en el relleno y no puse la atención que debí de ponerle al pan”, dijo.