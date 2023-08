Un Freddie Mercury llegó a ‘Yo me llamo’ para sorprender, ¿para bien o para mal?

Todos los años los fanáticos de algunos artistas pueden apreciar a su imitador exacto en Yo me llamo. El programa, que se trasmite cada noche por las pantallas del Caracol Televisión, pretende encontrar al doble perfecto de un artista musical.

En esta temporada repiten como jurados Amparo Grisales y César Escola. Como tercer jurado, está el cantante de música popular Pipe Bueno. Además, los presentadores son Carlos Calero y Melina Ramírez.

Puedes leer: ¿Quién es César Escola? Edad, hijos y más del jurado de ‘Yo me llamo’

En el último episodio del programa llegó el imitador de uno de los artistas preferidos de muchas personas alrededor: Freddie Mercury. Este artista ha logrado llegar a los corazones de millones de personas que cantan a grito herido sus composiciones.

Yo me llamo Fotografía por: Twitter @YomeLlamo

Freddy Mercury en ‘Yo me llamo’

Al escenario de Yo me llamo llegó la emulación del tanzano. Llegó vestido con la icónica chaqueta amarilla y el micrófono que es posible mover a través de la tarima.

La canción escogida fue Crazy little thing called love la cual, alcanzó a cantar hasta el coro. Al terminar, los jurados estaban indecisos si debía seguir o no a la siguiente ronda.

Lee también: ‘Yo me llamo’ y las audiciones más chistosas del último capítulo

Por lo anterior, decidió también interpretar We will rock you para poder convencer a los jueces, sobre todo, a Amparo Grisales.

También, hizo el grito característico de Freddie. Se trata del famoso “Eo”, el cual, canta él y después, repite el público.

Al respecto, Pipe Bueno dijo: “A uno le dan tantas ganas de que haya un Freddie Mercury [...]. No sé, Amparo, si con la voz que tenemos podemos llegar”.

Así mismo, Grisales criticó un poco la figura del concursante expresándole que tenía que ponerse en un plan estricto para adelgazar. Ante ello el imitador respondió: “Me voy a operar, lo que sea”, como una forma de expresar que lo haría.

Puedes leer: ¿Caracol sí arrasa con sus producciones nocturnas? Así está el raiting

Después de las explicaciones de los jurados, Pipe le dio una luz verde y César Escola, por el contrario, le dio una luz roja. Esto quiere decir que era Amparo la que debía definir si pasaba o no la siguiente ronda.

Finalmente, ella decidió que, para mantener intacta la memoria de Mercury y todo su legado en la música, le daría un no, a través de otra luz roja. Por ello, quedó por fuera de la competencia de canto.