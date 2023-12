Un nuevo personaje llegó a ‘Mañana Express’: ¿es el remplazo de Mauricio Vélez?

Mañana Express es un programa de noticias de RCN que se transmite de lunes a viernes en las mañanas. El programa presenta las noticias del día de una manera informativa y entretenida, a veces, con un toque de humor.

Por lo anterior, se ha convertido en uno de los programas de noticias más populares de Colombia y por ello, muchos están atentos a los periodistas que aparecen diariamente en la pantalla.

Recientemente, se ha podido ver que uno de los personajes más queridos de la producción se fue: Mauricio Vélez. Por ello, muchos se estuvieron preguntando si habría un remplazo para él y, hace poco, se anunció el ingreso de dos personas. ¿Quiénes son? Acá te contamos.

Antes de su paso por 'Mañana Express', Mauricio Vélez decidió emorender un nuevo camino. Fotografía por: Instagram

¿Quién es el remplazo de Mauricio Vélez en ‘Mañana Express’?

A las pantallas de RCN llegaron dos periodistas nuevos. La primera es la periodista y presentadora Carolina Araujo, quien se encontraba trabajando en RTVC Noticias y dio su última emisión allí el 24 de noviembre.

El segundo, sería quien todos los televidentes piensan que podría ser el remplazo de Vélez. Se trata de Yener Bedoya, el cual, según se puede ver en sus redes sociales, estuvo laborando en Red+ Noticias.

“Le damos la bienvenida a la navidad y con ella, le damos el recibimiento a dos compañeros que llegan al equipo de @manana_expressoficial, ella es @caroaraujor y él @yenerbedoya”, fue como los recibieron en las redes sociales del programa.

Ante lo anterior, muchos de los cibernautas comenzaron a lanzar comentarios relacionados con Mauricio y lo mucho que lo extrañan en el programa. Varios de estos dicen:

“Que triste la salida de Mauricio el programa no es igual”, “Era mejor mauro mil veces”, “El programa no es el mismo sin Mauro”, “Mauricio hace demasiada falta”, “Debieron hacerle una despedida a Mauricio Vélez”, y “Nada en contra de los nuevos, pero sin Mauro ya no es lo mismo”.