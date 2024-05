Una de las participantes de ‘La casa de los famosos’ reveló que perdió un bebé

Cada noche a través de las pantallas de RCN es posible La casa de los famosos, un programa que reúne varias celebridades en un espacio con el fin conocer sus comportamientos ante diversas situaciones y retos.

Cada uno de ellos es grabado 24/7, por lo que las personas pueden ver cada problema, romance, discusión o amistad que se forma en la casa. El programa comenzó con más de 20 personas y actualmente quedan un poco más de 10.

Entre las celebridades que se encuentran allí están Martha Isabel Bolaños, Julián Trujillo, Miguel Melfi, Diana Ángel, entre otras. Todos se han acomodado en un equipo y uno de ellos es conocido como ‘Team Papilla’, quien también tiene a Karen Sevillano como una de las cabezas del mismo.

Karen Sevillano y 'La Segura' en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Canal RCN

Fue precisamente la influencer la que, hace poco, reveló ante sus compañeros un momento difícil por el que pasó cuando tenía 19 años. Allí, les contó que perdió un bebé y que pocos conocían la historia. Acá te la contamos.

Karen Sevillano en ‘La casa de los famosos’

Después de una fuerte rutina de ejercicios que vivieron los habitantes del reality, Sevillano decidió abrir su corazón y revelar este capítulo amargo en su vida.

La vallecaucana contó que, tras enterarse que estaba esperando un hijo, la tomó por sorpresa que de repente el corazón del bebé dejara de latir. Por ello, tuvo que someterse a un legrado, un procedimiento en el que se raspa el útero femenino.

“Yo casi me muero, a uno no lo duermen. Primero me dieron algunos medicamentos, y yo empecé a sangrar, me desmayé. Yo no veía nada, pero obviamente sentía. Decidí que no quería volver a pasar por eso nunca en mi vida. Mi mamá y mi papá hasta ahora se enteran, fue traumático”, reveló la influencer.

Asimismo, reveló que las únicas personas que sabían de lo sucedido eran su hermana mayor, el padre del bebé (quien era su cuñado), y su pareja de ese momento.

Tras admitir lo que había sufrido ante las cámaras, sus compañeros la felicitaron por su valentía y varios le demostraron admiración no solo por mantenerlo en secreto, sino, por recordar el suceso con amor.