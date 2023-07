“Una enfermedad que no entiendo”: Camilo se desahogó en redes

Camilo Echeverry es sin dudar uno de los artistas colombianos que más amor y tranquilidad transmite, pues a través de sus canciones ha dejado entrar a su mundo a miles de fanáticos.

Si bien, en este momento su atención está en su familia, Evaluna e Índigo, no hay un solo segundo que deje de lado la música, pues esa es su otra pasión más clara, sin embargo, en su última publicación logró conmover a muchos.

¿Qué pasó con Camilo Echeverry?

Para Camilo, el apoyo de su familia en cada proyecto ha sido indispensable, no solo por los acompañamientos de Evaluna en sus canciones, sino para saber que todos están allí y que no se sienten lejanos cuando de giras se trata.

Además de destacarse en su faceta artística, el cantante colombiano ha sido tendencia por los mensajes que deja durante sus conciertos, un detalle que tiene enamorados a todos sus seguidores.

Justamente, en su última publicación, el colombiano aseguró que uno de los tantos comentarios que recibe en sus redes, lo puso a pensar al punto de decidir desahogarse.

Con una guitarra en mano, una camiseta sin magnas blanca y su conocido look descomplicado playero, Camilo decidió dar su punto de vista de la mejor manera que sabe, cantando.

Si bien, el cantante no se encuentra mal de salud o con algún problema, aseguró que dicho comentario lo puso a pensar sobre esas cosas que los médicos no pueden diagnosticar y mucho menos curar.

“@escuchoaluniverso tú me dejaste un comentario en un post y me inspiró mucho a pensar que hay un montón de cosas que uno tiene en el cuerpo que son síntomas de algo más... cosas que los doctores no pueden curar, ni diagnosticar. Entonces escribí una canción”, fueron las palabras de Camilo.

El colombiano empezó su estrofa diciendo “ya fui al doctor seis veces y me repite que me ve fenomenal, pero a mí me parece que ese doctor es muy poco profesional (...) tengo una bacteria muy rara, que se llama no puedo olvidar tu cara. Una enfermedad que no entiendo muy bien, de querer decir te amo y tener miedo que no digas yo también”.

Para finalizar el video, el intérprete de ‘Índigo’, mostró el mensaje y aseguró que se había inspirado con esas palabras “me encantó la idea de que hay síntomas en el cuerpo que significan cosas, muchísimo más profundas, que solamente lo que es evidente”.

Ante ello, sus seguidores se mostraron agradecidos, conmovidos e incluso, algunos, se animaron a contar su experiencia con pérdidas que se han traducido en su salud, otros, simplemente le aseguraron que este sería su próximo hit.