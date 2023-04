“Una falta de respeto”: Karol G responde fuertemente a Revista GQ por su portada

Karol G es conocida por darle una voz a muchas mujeres que, tanto en las letras de sus canciones como en sus videos, se ven reflejadas y respetadas por la artista.

La autenticidad de la colombiana no solo la ha conectado aún más con su público sino que también, la ha llevado a reconocerse en su belleza y en su cuerpo; algo que en la industria del entretenimiento es un tema difícil de manejar, pues los estereotipos en términos de belleza siguen muy vigentes al día de hoy.

Karol G en GQ

A pesar de algunas críticas que Karol G ha recibido por su cuerpo cuvy, ella ha dicho en numerosas ocasiones que se siente orgullosa de su cuerpo, de belleza natural y de lo que representa.

Sin embargo, este 6 de abril, la paisa se vio obligada a realizar una sorpresiva publicación en sus redes sociales sobre la portada más reciente de la Revista GQ, de la cual la cantante es protagonista.

Con unas palabras cortas pero muy concisas, la cantante de ‘TQG’ mostró su inconformidad con la evidente edición que le realizaron a la fotografía usada para la portada de la revista.

“No sé ni por dónde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, empezó escribiendo.

Después continuó diciendo “agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”.

Finalmente, señaló destacando que para muchas mujeres ha sido difícil salirse de las etiquetas y los estereotipos, por lo que para ella, llevar esa bandera es muy importante.

“Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi , es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”.

Cabe destacar que este tipo de publicaciones no son muy comunes en ella, pues siempre es muy respetuosa y atenta de lo que se dice y se conoce sobre su vida, sin embargo, esta vez demostró que cuando algo le molesta realmente y más si tiene que ver con su naturalidad e imagen, sí da su punto de vista.