“Una jartera”: Carlos Vargas de ‘La Red’ confesó cuál compañero le coqueteaba

Carlos Vargas es uno de los presentadores más antiguos del programa ‘La Red’ y se ha ganado el cariño de los televidentes del programa por su personalidad.

Con el paso de los años, el presentador se ha dedicado a estar del lado de los famosos y ha detallar algunas cosas de su vida privada y pública.

¿Qué pasó con Carlos Vargas?

Esta vez el presentador está en los titulares de los medios debido a una revelación que hizo sobre su vida privada y sobre uno de sus compañeros.

Actualmente, el programa ‘La Red’ cuenta con los presentadores Frank Solano, Carlos Vargas, Carlos Giraldo, Mary Méndez y Juan Carlos Giraldo y todos son los encargados de contar detalles de la vida de los famosos e incluso llegar hasta sus hogares.

Durante una conversación que se dio en el programa, Carlos Vargas se refirió a una anécdota que vivió con uno de sus compañeros y que hoy aún recuerda.

Se trata del periodista de moda Carlos Giraldo, quien al parecer, antes de hacer parte del programa del fin de semana de Caracol, estaba interesado en conocer a Vargas de una manera más personal.

En una interacción con su compañera Mary Méndez y después de referirse a la agrupación Salserín, el caleño aseguró que años atrás Giraldo lo invitó a bailar con esa agrupación.

“¿Giraldo te echaba los perros?”, le preguntó Méndez después de que diera su relato, a lo que el periodista respondió abiertamente: “Pero todo una jartera”.

Aunque muchos se quedaron esperando más detalles de su revelación y de cómo había sido esa respuesta, el presentador decidió no dar más detalles del tema.

¿Quién es el nuevo amor de Carlos Vargas?

Si bien al caleño no se le ha visto con una pareja actualmente, tiempo atrás, en entrevista con Revista Cromos, el presentador se refirió a cómo espera que sea su futuro en cuanto al hogar.

En conversación con la revista años atrás dijo que su sueño era “casarme y tener hijos. Pero no quisiera adoptar y no me siento capaz de acostarme con una amiga para embarazarla. Mi hermana y mi mamá me han ofrecido su vientre. Espero conocer al hombre adecuado y poder hacerlo. Yo quiero ser como Ricky Martin”.

En esa ocasión, también señaló que pasó por un dolor muy fuerte, pues hacia el año 2013, una de sus parejas había fallecido: “Hace poco mi pareja se fue para el cielo… (Silencio.) Solo ahora soy capaz de hablarlo. Fue un dolor terrible, casi nadie supo, aun hay gente que no lo sabe. Me encerré, me deprimí, le eché la culpa a Dios. No quería que la gente me tuviera lástima”, dijo a la revista aquella vez.

