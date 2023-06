Una nueva lesión en ‘El Desafío’ podría hacer que Sara vuelva a la competencia

Todas las noches, en Caracol Televisión, es posible ver El Desafío: the box. Es una competencia en la que los participantes miden sus capacidades físicas y mentales a través de una serie de pruebas preparadas especialmente para ellos.

Son tres equipos los que en este momento conforman el programa: Alpha, Beta y Gamma. Cada uno cuenta con una casa en la que pueden convivir, por lo que los dramas tampoco hacen falta en cada episodio.

En el último capítulo se llevó a cabo la prueba de sentencia y hambre, es decir, que los grupos deben llegar a la pista para ganarse el beneficio de tener comida en su casa o por lo menos, un poco de ella que los mantenga sin hambre durante el ciclo.

'El Desafío: the box' es uno de los programas más vistos de la televisión colombiana. Fotografía por: Instagram @desafiocaracol

El perdedor de dicha prueba solo puede tomar agua en lo corrido de la semana y en esta ocasión, nuevamente fue Beta el que quedó en último lugar. Lo anterior, porque una de sus concursantes se lesionó y no pudo terminar la prueba.

A pesar de ello, la comida no fue la mayor preocupación de Beta, sino, que debido a la lesión de su compañera tuviera que abandonar la competencia y por lo tanto, volvería la última elimina quien en este caso es Sara.

¿Sara volverá a ‘El Desafío’?

La última prueba en la que se midieron los participantes de ‘la ciudad de las cajas’ fue en el box amarillo, el cual, se caracteriza por tener que cargar elementos pesados a través de una pista llena de obstáculos, piedras y mucho barro.

Por el equipo Beta fueron Juli, Yan, Ricky y Kate. Esta última, al saltar de una rampa que hay bastante empinada, se tronchó un pie.

En el momento de caer, la antioqueña de 29 años gritó y tuvo que ser atendida por los médicos del lugar, quienes, concluyeron que ella no podía seguir haciendo la prueba.

Al final de la primera competencia del ciclo, Alpha se llevó el primer y Beta, por la lesión de Kate, el último. Sin embargo, no es solo al hambre a lo que le teme el equipo azul, sino, al regreso de Sara.

Esta actitud se debe a que Sara ha sido altamente criticada por su desempeño en el juego. De hecho, en más de una ocasión, Ricky, el capitán de Beta, le dijo que necesitaba que diera más de ella para poder sobresalir en las pruebas.

A pesar de ello, la exparticipante, cansada física y mentalmente, decidió no luchar en la prueba en la que fue sentenciada a muerte, por lo que quedó por fuera del reality.

“¿Qué es esta maldición?”, se preguntó Ricky. ”Seríamos muy salados”, añadió pensando en que, si sale Kate, volvería Sara. Incluso, Yan hizo una broma diciendo: “Así lo tenga partido diga que no le duele”.

Aún no se ha dictaminado si Kate debe abandonar la competencia, por lo que no se sabe si Sara volverá o no a ser parte del juego.