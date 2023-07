Una preparación “osada” marcó la salida del último eliminado de MasterChef

A través de las pantallas del Canal RCN es posible cada noche MasterChef Celebrity. El programa, que pretende encontrar a la celebridad con mejores capacidades culinarias, enfrenta cada noche a estos personajes de la farándula colombiana.

El formato del concurso no ha cambiado en los últimos años. Además, los jueces siguen siendo Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Christopher Carpentier. La presentación, como siempre, está a cargo de Claudia Bahamón.

Son 24 las celebridades que comenzaron el programa y con el tiempo, se han ido eliminando varias de ellas. Tan solo en uno de los últimos episodios, uno de estos personajes debió abandonar la “cocina más importante de Colombia”.

'MasterChef' es uno de los programas más vistos de la televisión colombiana. Fotografía por: Instagram @canalrcn

¿Quién salió de MasterChef?

El viernes 14 de julio, en el capítulo 44 del reality, se llevó a cabo un nuevo reto de eliminación. Álvaro Bayona, Daniela Tapia, El Negrito W, Natalia Sanint y Martha Isabel Bolaños fueron los cocineros que salieron al paredón.

Los famosos debían preparar un plato libre en 60 minutos y la prueba estuvo marcada por la desesperación que sufrió Martha Isabel al no encontrar un ingrediente que era necesario para su preparación: chontaduro.

Al ver la situación de ‘La Pupuchurra’, como es conocida por su papel en Betty, la fea, Claudia Bahamón se estresó y les dijo que no podían solamente tener una receta en su cabeza.

Por su parte, Daniela Tapia sorprendió con un plato que destacó y fue muy bien calificado por los chefs. De hecho, Rausch lo describió como “un plato muy francés y muy correcto”.

La sorpresa de la noche fue Natalia Sanint, pues dejó con la boca abierta a los jueces y la enviaron directamente al balcón, por lo que se salvó rápidamente de una posible eliminación.

En cuanto a Álvaro Bayona decidió arriesgarse, sin embargo, su jugada no le salió bien. Un pollo con tocineta fue el plato con el que el actor quiso sorprender, pero, le hicieron falta acompañamientos a dicha preparación.

Por lo anterior, el eliminado de la semana fue Bayona. Al escuchar, los demás participantes mostraron su tristeza por despedir a uno de los compañeros más queridos.

“Yo no quería salir, pero esa es la posibilidad de un juego siempre. Ahora me tocó a mí”, indicó. “Yo pude haber crecido más dentro del juego, pero llegué a un punto que no esperaba por mis conocimientos en cocina”, añadió.

Finalmente, dijo conmovido: “Me voy tranquilo de cómo cociné, me voy contento de haber compartido con los colegas y conocer a los tres chefs”.