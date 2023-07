“Uno se desgasta demasiado”: Kathy Sáenz revela por qué dejó la actuación

Kathy Sáenz Herrera es una de las mujeres más queridas de Colombia. Se ha desempeñado en el país como una actriz prometedora y ahora, una gran empresaria.

Lo anterior, ha hecho que acumule una gran variedad de fanáticos que diariamente se preguntan por lo que sucede en su vida personal ya que se encuentra casada con el actor Sebastián Martínez. Además, también están atentos a la carrera profesional de la exreina.

Puedes leer: Sebastián Martínez mostró cómo se lleva con la hija de Kathy Sáenz, ¿lo viste?

Muchos se han preguntado cuál es la razón por la que Kathy ya no se encuentra interesada en la actuación y, en una entrevista con la Revista Vea, respondió esta pregunta. Acá te contamos qué dijo.

Sebastián Martínez y Kathy Sáenz tienen un matrimonio de más de 10 años. Fotografía por: Instagram @sebastianmartinezn

¿Por qué Kathy Sáenz ya no actúa?

Desde la Gloria de Lucho, telenovela de Caracol Televisión que se grabó hace cuatro años, Sáenz no ha vuelto a salir en las pantallas, lo que tiene con incertidumbre a varios de sus seguidores.

En una entrevista con Vea la bogotana reveló el motivo por el que decidió retirarse de la actuación y además, indicó en qué se encuentra trabajando actualmente.

“Pues más que dejar de actuar como una decisión propia, más (fue) la vida, como que tomó la decisión por mí, porque terminé ese último proyecto y ahí nos fuimos a vivir a México, porque Sebastián tenía trabajo allá y vivimos 3 años. Fueron 3 años donde yo no actué, pero donde empecé a redescubrirme como persona, a entender muchas cosas en mí y entré en un proceso de encontrarme conmigo misma. Ahí fue donde también me conecté muchísimo otra vez con los aceites esenciales”, dijo Sáenz.

Lee también: ¿Quién es el papá millonario de las hijas de Kathy Sáenz?

“Sentía que la actuación es un trabajo que no tiene tanta calidad de vida. De hecho, es un trabajo en el que uno se desgasta demasiado en su salud, en su parte emocional, en su parte física y pues ya eran muchos años y también aparece todo el tema de poder tener mi propia empresa”, añadió.

En el 2020, durante la pandemia, Kathy decidió emprender en una compañía especializada en aceites naturales y productos de bienestar. La idea surgió en compañía de su esposo y de querer ayudar a los demás con el poder de la naturaleza.

“Nace de la inspiración de poder ayudar a las personas con el poder sanador de la naturaleza, con esta herramienta de los aceites esenciales, que han sido mi ayuda durante la mayor parte de mi vida para diferentes temas tanto físicos como emocionales”, comentó la actriz.

Puedes leer: Sebastián Martínez: el emprendimiento agrícola y millonario que construyó

De lo anterior, indicó que ha tenido varios retos que afrontar pues ha estado muy enfocada en su parte artística y no, en los negocios:

“En mi caso han sido muchos aspectos porque pues no soy empresaria, no es lo que estudié, al contrario, mi rama es totalmente opuesta, que es un poco como el lado artístico, que precisamente es lo que me conecta con el corazón y la esencia de mi empresa, esa conexión con la naturaleza, esa conexión espiritual. Ya cuando eso hay que aterrizarlo a números, a estrategias de mercadeo, a ventas, ahí es donde a mí se me ha complicado muchísimo, ha sido todo un reto”.