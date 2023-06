“Uno tiene que tener palabra”: roces en ‘El Desafío’ entre Alpha y Gamma

Uno de los realities que más furor ha causado en los últimos meses es El Desafío: the box. Es posible verlo todas las noches a través de Caracol Televisión y allí, se pueden apreciar las habilidades físicas y mentales de los participantes.

Los concursantes se dividen en tres equipos: Alpha, Beta y Gamma. Cada uno de ellos tiene una casa en la que conviven con sus compañeros, por lo que el drama en cada episodio tampoco falta.

En el último capítulo de la competencia se pudo apreciar que hubo un pequeño roce entre Alpha y Gamma por las alianzas que se han llevado a cabo en el juego con el fin de protegerse de los chalecos de sentencia y no tener que ir al desafío a muerte.

¿Se acaba la alianza entre Alpha y Gamma en ‘El Desafío’?

Al comenzar el ciclo, hubo una conversación entre Rapelo de Alpha e Iván de Gamma en la que decían que debían proteger a los competidores más fuertes en esta fase del juego.

Con el correr del juego, Alpha ganó una prueba y sentenció a Escudero de Beta. Después, Gamma ganó las siguientes dos competencias y le pusieron el chaleco a JP de Alpha y a Byron del mismo equipo.

Este último chaleco causó molestias en Alpha, pues, según ellos explicaron, la alianza no debía permitir que Byron tuviera esa sentencia, pero, los de Gamma justificaron su actuación afirmando que él no estaba en el trato pues no se encontraba en la competencia cuando se hizo.

Entonces, cuando Andrea Serna les preguntó a algunos jugadores quien debía portar el último chaleco de sentencia, JP afirmó que debía ser uno de los hombres de Gamma porque “no cumplían con su palabra”.

A ello, Iván contestó que el trato no respaldaba todos los jugadores de Alpha y que, además, ellos no veían a Beta como un equipo débil. Esto enojó aún más a los de Alpha, pensando que se le estaban diciendo a Byron que era un mal competidor.

Esta discusión marcaría el inicio de una rivalidad aún más fuerte entre ambos equipos y posiblemente, el fin de alguna futura alianza.

Otros datos que dejó el último capítulo de ‘El Desafío’