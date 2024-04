Vanessa de la Torre afirmó que Henry Cavill es demasiado guapo para Shakira

Vanessa de la Torre ha generado mucha controversia en los últimos días debido a algunas de sus opiniones, las cuales se han viralizado en las redes sociales. Primero, llamó la atención por expresar su descontento con algunas situaciones relacionadas con el concierto de Karol G en Bogotá, y ahora ha causado algo de revuelo por sus comentarios sobre Henry Cavill y Shakira.

La comunicadora se ha destacado por su sinceridad al expresar sus opiniones y rara vez se reserva algún comentario sobre determinadas situaciones. Sin embargo, esta franqueza también la ha convertido en blanco de críticas en las redes sociales por parte de personas que no están de acuerdo con lo que dice.

¿Qué dijo Henry Cavill sobre Shakira?

Hace algunos años, un video se volvió viral en el que el actor Henry Cavill, conocido por interpretar a Superman, se distrajo por completo durante una entrevista al ver a Shakira. En una reciente charla que sostuvo con Despierta América de México, la periodista recordó este incidente al actor británico, que no dudo en elogiar a la cantante barranquillera.

“Mis caderas no mienten, ella tomó esa idea de mí. Sí, claro, soy un fan de Shakira. Cuando yo estaba creciendo, ella ya era una gran estrella de la música, ella sonaba en la radio todo el tiempo”, aseguró el actor británico.

Vanessa de la Torre dio su opinión sobre Cavill y Shakira

La periodista expresó su opinión sobre los comentarios del reconocido actor británico acerca de la cantante barranquillera, destacando primero el gran atractivo físico de Cavill. “Qué es esa belleza de hombre”, comentó.

Posteriormente, aseguró que Henry Cavill era “muy guapetongo y ojiclaro para Shakira”, refiriéndose a que tal vez el actor no sería del tipo de la cantante colombiana. La comunicadora agregó: “Acabo de enamorarme de ese señor”, aunque en tono de broma mencionó que ella tiene 46 años y él 40, por lo que “chiquito no me gusta nada”.