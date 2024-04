Variel Sánchez tomó ejemplo de Tatán Mejía, se hizo la vasectomía y aclaró rumores

Variel Sánchez tomó una decisión definitiva para su vida y no dudó en compartir la noticia con sus seguidores en las redes sociales. El actor, que es recordado por haber participado en grandes producciones como A mano limpia, Francisco el matemático y Loquito por ti, comentó que tomó la decisión de realizarse la vasectomía.

El actor siguió los pasos de uno de sus grandes amigos, el corredor de freestyle motocross, Tatán Mejía, que hace algunos meses también tomó la decisión de realizarse el procedimiento como parte de un ‘acto de amor’ y de corresponsabilidad familiar.

En una publicación en sus redes sociales, el actor, fiel a su característico sentido del humor, comentó: “hicimos este pendiente que teníamos. Se cerró la fábrica y se volvió parque de diversiones (...) Fueron seis minutos, no se siente nada. Gran decisión el cumplir con esta tarea, la atención es maravillosa, la gente amorosa y el lugar hermoso. Es un procedimiento rapidísimo, yo soy mega nervioso, dejé la camilla llena de sudor, no soy muy buen paciente”.

Variel Sánchez despejó los rumores de la vasectomía

El actor colombiano, quien está casado con la también actriz Estefanía Godoy, es padre de dos hijos, Valentín y Ramón. Siento esta una de las razones por las que tomó la decisión de someterse a una intervención quirúrgica. La vasectomía es un método de planificación familiar relevante para los hombres, ya que es rápido, seguro y sencillo, con una efectividad del 99%.

En otro video publicado en sus redes sociales, el actor despejó varios rumores sobre el procedimiento y afirmó: “No duele nada, señores, por favor los que tengan la idea en la cabeza no lo piensen dos veces, no es para tanto. Es una cosa súper sencilla, seis minuticos donde ni siquiera es dolor, es como algo que uno nunca ha sentido, como que le cojan y le ‘machaquen’ por allá, pero cero grave, está una nota la verdad. Estoy muy feliz”.

La vasectomía ha experimentado un notable crecimiento entre los hombres como opción de planificación. Según datos de Profamilia, institución a la que asistieron Variel Sánchez y Tatán Mejía, en 2023 se llevaron a cabo aproximadamente 24,500 vasectomías, superando las cifras del año anterior.