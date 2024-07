¿Cony Camelo defendió a Petro? La actriz causó polémica en redes por esta razón

Venezuela y todo lo que ha pasado en torno a las votaciones, ha dado para poner en tela de juicio la postura del presidente Petro, quien hasta el momento no se ha pronunciado sobre el tema; por lo que Cony Camelo decidió dar su opinión al respecto.

A pesar de que muchos han sospechado del silencio del Presidente, la actriz decidió dejar en claro su postura sobre la situación, a través de redes sociales.

¿Qué pasó con Cony Camelo?

Camelo, conocida por su aguda perspectiva política y su compromiso con las causas sociales, ha dedicado gran parte de su tiempo y redes, para destacar y promover proyectos en los que cree fervientemente.

Ahora que la situación de Venezuela, está en coyuntura, y muchos se preguntan cuál es la postura del presidente Petro, su silencio ha dado para especulaciones y críticas directas hacia su gobierno.

Una razón por la que la actriz decidió pronunciarse en redes sobre el tema y dar su punto de vista, a través de su cuenta de Twitter (X).

Sus palabras desataron varias reacciones entre los usuarios de la plataforma, por lo que ella decidió responder firmemente con lo que pensaba sobre el tema.

“¿Por qué no tuitea, está escondido? O sea, la Cancillería está de adorno, no les sirve. Qué delirio al que han llegado”, escribió, y después respondiendo a un usuario dijo: “Si como individuo no sabe qué decir mejor que no diga nada. Como presidente el comunicado es el camino diplomático y la postura del gobierno. Si están esperando el trino ya eso chisme”.

La actual participante de MasterChef Celebrity Colombia, usó su perfil para continuar respondiendo a quienes no estuvieron de acuerdo con su postura.

“Sentarse a esperar los trinos del presidente es una pasión visceral y nociva cuando hay procesos diplomáticos que están para eso. Lo que diga lo van volver mierda. Eso de “parece” es el punto. Es una percepción y eso no debería tomarse como cierto”.

Después, se refirió más precisamente a Venezuela “claro que he trinado. Alucino con que el pueblo se alce. Que esté en las calles. Que saquen a Maduro, pero el pueblo. De ahí a apoyar a la oposición en cabeza de esta señora y un golpe de estado pues no”.