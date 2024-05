Versión de ‘Sálvame’ de Camilo generó polémica en redes: “Es Camilo Colucci”

Camilo Echeverry, es uno de los cantantes colombianos más escuchados hoy por hoy quien ha conquistado millones de corazones con su estilo único y contagioso. Entre las diversas canciones que lanzó en su reciente álbum, su versión de “Sálvame” es la que se está robando todas las miradas.

Te puede interesar: Claudia Bahamón habló de MasterChef y dio pistas de su lanzamiento

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

Originalmente interpretada por la icónica banda mexicana RBD, Camilo decidió imprimirle su sello personal a la canción, transformándola en una vibrante canción un poco diferente a la original.

‘Sálvame’, así suena la versión de Camilo

El colombiano Camilo Echeverry sorprendió a sus fanáticos con una versión muy nueva y deferente de la reconocida canción de Rebelde, “Sálvame”.

Si bien los fanáticos tienen en el recuerdo la voz de la mexicana Anahí, y la banda RBD, esta vez adquirió un nuevo ritmo y sabor en la voz del colombiano, acompañado por las estrellas de la salsa Alexander Abreu y Havana D’Primera.

Con su característico estilo romántico y juguetón, Camilo imprimió su sello personal a la letra, conservando la esencia de la canción original que habla sobre el amor, la desilusión y la búsqueda de la redención.

El ritmo contagioso de la salsa, que fue la versión que el artista eligió para incluirla en su álbum, invita a bailar y disfrutar de la canción que ya hace parte del gusto de muchos fans de la novela y de la banda.

La versión de Camilo generó controversia en redes, pues fue recibida por algunos fanáticos de RBD y de su propia música, con opiniones muy variadas.

En redes, hay quienes lo han elogiado por su talento y creatividad en esta versión. “Es Camilo Colucci”; “No puede ser, es demasiado”; “Me encanta, soy muy feliz”; “Amo esta versión, de verdad”; “Muy arriesgado Cami con esta”; “Ayy la canté en mi mente feliz”; “Merecíamos una versión para esta generación”, fueron algunos comentarios.

Por otro lado, hubo quienes no lo tomaron muy bien y también dejaron su opinión sobre la canción: “No gracias me quedo con la original”; “Amo la original, no hay nada que hacer”; “La voz de Cami no se acomodó muy bien a la canción”; “Ay no sé pero yo amo la versión original”; “Noo me jodieron la versión original”; “En realidad no esperaba esto, no me gustó”.

Cabe destacar que, desde los primeros acordes, la salsa se apodera de la canción, marcando un ritmo que invita al baile y ha irla cantando en la cabeza con otro ritmo. La guitarra característica de Camilo se entrelaza con los elementos propios del género, creando una fusión fresca y enérgica.

Más allá de la renovación musical, la versión de Camilo se erige como un sentido homenaje a RBD y a la icónica canción que marcó a toda una generación. La letra original, que habla de un amor profundo y la necesidad de ser salvados por la persona amada, se mantiene intacta, pero cobra nueva vida en la voz y el estilo del colombiano.