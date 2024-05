Vicky Rueda denunció que famosa actriz la acosó: además era la amante de su esposo

Victoria Eugenia Rueda Hoyos es una reconocida actriz que, aunque lleva alejada de las cámaras de televisión cerca de 10 años, no se borra de la memoria de los colombianos. Conocida como Vicky Rueda, la famosa participó de exitosas producciones nacionales como ‘Perro amor’, ‘Los Reyes’, ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, entre otras.

Sin embargo, el pasado 19 de mayo Rueda empezó a sonar en redes sociales, no por su trabajo actoral, sino por su vida personal, específicamente una historia de desamor y odio de la que fue víctima hace algunos años.

¿Quién fue la amante del esposo de Vicky Rueda?

En conversación con ‘La Red’, la actriz confesó que durante mucho tiempo sufrió el matoneo de una de sus colegas, que además fue amante de su exesposo.

De acuerdo con Vicky, todo se dio en medio de las grabaciones de la telenovela ‘La traicionera’, en la que coincidió con su entonces esposo Carlos Mariño. Fue en ese trabajo donde se cruzó con una reconocida actriz, cantante y compositora que, según la actriz, le hizo la vida imposible durante las grabaciones.

“No digo el nombre porque yo creo que tú puedes investigar a esa persona que conozco desde hace 20 años. No más que me di cuenta de que había sido amante de mi esposo estando en la misma novela. Después de mi hija me cuenta que hay fotos de ella en ropa interior con la siguiente esposa que tuvo el padre de mi hija. O sea que no se cansa”, dijo en la entrevista con el programa de chismes de Caracol.

Aunque Vicky Rueda no quiso decir el nombre de la mujer que se habría inmiscuido en su relación, sí aprovechó la entrevista para enviarle un mensaje a su ‘némesis’: “mira, querida. Uno respeta las parejas de los demás y no les manda fotos en calzones. Controla tu narcisismo y tu enfermedad exponencial de estar exhibiendo tus partes íntimas, quiérete”.

¿Vicky Rueda está siendo acosada?

Por último, reveló que hoy pasa por una difícil situación ya que, según relató, la estaría acosando un reconocido productor de cine de quien evitó decir el nombre.

“Tú sabes quién eres, no me acoses más porque te denuncié en la fiscalía, por acosador, roedor y robarme cosas, archivo personal, fotografías y recuerdos”, finalizó la actriz.