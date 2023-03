Video: Anahí volvió al look de Mía Colucci y emocionó a los seguidores de RBD

Desde hace meses, los integrantes de RBD, a excepción de Alfonso Herrera, han tenido al borde de la silla a su fanaticada, ya que dieron a conocer las fechas de sus conciertos en Colombia. Anahí hizo parte de la ilusión para su regreso después de que se presentara con Karol G en un concierto y forjaran un lazo como amigas.

Te puede interesar: Shakira: La isla privada por la que habría cambiado su mansión en Miami

Aquí encuentras más contenidos como este

Vale recordar que, en diciembre de 2020, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann se reunieron en un concierto virtual en medio de la pandemia. Pero ahora todo está confirmado y Medellín está lista para recibir a la banda este año.

¿Qué le pasó a Anahí de Rebelde?

Anahí, quien interpretaba a Mía Colucci en la historia de Televisa, enamoró a muchos colombianos con su interpretación en la noval y aunque han pasado muchos años, la artista aún mueve muchos corazones.

La actriz de 39 años, enloqueció a todos sus fanáticos al publicar una foto en la que muchos recordaron su personaje, pues su nuevo look quedó igual al de su personaje.

Anahí ganó parte de su reconocimiento gracias al papel de Mía Colucci y sus fans enloquecieron al ver los cambios que se hizo. Fotografía por: Instagram

A través de sus historias de Instagram, la actriz mostró el look por el que se decidió y con el que seguro estará en su gira junto a RBD.

Después, publicó un video en el que se mostró sonriente y además, con la canción ‘Tras de mí' de Rebelde, la cual acompañó su cambio y su sonrisa.

Sin duda, su nueva imagen dejó varios comentarios a su favor, en los que halagaron su decisión: “No puede ser eres Mia”; “Me muero quería verte así hace rato, ya me muero por verte”; “Ya me morí con ese look, por siempre Mia”; “Mia Colucci siempre estará presente, qué personaje tan divino el que hiciste”; “Amo como te queda ese nuevo estilo”; “Definitivamente, eres una barbie perfecta de Rebelde, te amo”, fueron algunos de los mensajes.

RBD en Colombia: Las cuatro fechas de conciertos

RBD, la banda mexicana nacida de la telenovela “Rebelde”, confirmó en febrero que tendrá un total de cuatro conciertos en Colombia como parte de su gira “Soy Rebelde World Tour”.

Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Dulce María y Christian Chávez se tomarán el Estadio Atanasio Girardot el próximo 3, 4, 5 y 6 de noviembre de 2023. Ocesa, el organizador del evento, aseguró que esta cuarta fecha se trata de la “última oportunidad para vivir la magia del Soy Redelde Tour en Colombia”.

“Serán 4 fechas que nos harán vibrar de emoción. Por temas logísticos, calendario en la región y disponibilidad de fechas, serán los ÚNICOS shows que tendremos de RBD en el país”, compartió la promotora.

Las entradas para la cuarta fecha estuvieron disponibles en www.eticket.co en preventa para miembros del Grupo Aval desde el 1 de marzo a las 9:00 a.m. Es importante recordar que las boletas de las tres fechas anteriores se agotaron totalmente el mismo día que salieron a la venta.