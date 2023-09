Video: Carmen Villalobos es criticada por la manera de ‘molestar’ a su perro

Carmen Villalobos regresó a Bogotá luego de una temporada de estar en Miami y después de pasar unas vacaciones en Europa junto a su novio, Frederik Oldenburg.

La barranquillera admitió a sus seguidores que después de su viaje en Europa se subió de peso: la actriz comentó: “Toca comer más juiciosa e ir al gimnasio, pero sin ponerse presión ni juzgarse por las libritas de más que haya podido subir”.

“Hay que ser felices mi gente bonita, no perfectos. Recuérdenlo siempre”, fue una de las reflexiones que les dejó a sus seguidores de Instagram.

Carmen Villalobos criticada por sus seguidores por molestar a su mascota

Aunque la actriz es distinguida por subir contenido de sus rutinas de belleza, viajes, lo que comparte con amigos, familiares, su novio y situaciones con su mascota Freud.

Con este último, la actriz ha subido un video recientemente donde se ve la complicidad de ella con su mascota, aunque al principio los consideraron adorable, otros la criticaron por incomodar a su perro en este criticado video.

A través de diversas publicaciones, la colombiana deja ver lo mucho que se preocupa por los animales publicando varias imágenes y videos para denunciar algunos casos de maltrato animal o para difundir anuncios de mascotas extraviadas.

En el videoclip de la actriz sigue las indicaciones del audio que acompaña el video, unas dicen “cortar” y “picar” al perro hasta “amasar” y “revolver”, meneando y moviendo al animal en el proceso para hacer la divertida escena.

La actriz indicó en su post: “Creo que Freud solo puede decir... porque mejor no te quedaste en Miami 🤣🤣🤣! Déjame en pazzzzzzz!Te amooooooo perrito calientee sabrositoooooo🤤Posd: Ningún perrito salió lastimado 🤣... aburrido si! Pero no lastimado”.

Algunos de los comentarios fueron:

“No puedes ser más, no ves que le estás haciendo daño? Encima le agarras del morro y le aplastas los dientes y la lengua... de verdad si no sabes de perros no los tengas solo pa hacer la graciosa”.

“Me parece brusca con el pobre perrito”

“El perrito: Y a ésta q le pasa”

“Pobre perrito”