Video: ¿Daniel Arenas fue acosado por Lyn May durante el programa ‘Hoy Día’?

Liliana Mendiola Mayanes, más conocido como Lyn May, es una actriz y vedette mexicana que debutó en la televisión en 1977 con el popular programa de televisión Variedades de medianoche, conducido por el comediante Manuel ‘El Loco’ Valdés.

Recientemente, la artista visitó el programa Hoy Día, en donde, uno de sus conductores, es el actor colombiano Daniel Arenas. Allí, Arenas vivió momentos que los seguidores del programa tildan de “incómodos”.

Lo anterior, a cuenta del coqueteo constante de Lyn hacia él. Esto provocó que fuera acusada en las redes sociales de intentar propasarse con Daniel.

¿Daniel Arenas fue acosado por Lyn May?

En videos que circulan en redes sociales, se puede ver a la intérprete de Lo que a mí me gusta muy insistente con el actor durante la transmisión del programa matutino Hoy Día de Telemundo.

En dicho encuentro, la mexicana demostró su atracción por el colombiano desde que se saludaron, pues, luego de ingresar al set, Lyn May colocó su pie sobre la pierna del actor. Además, ella no dejó de acariciar las manos de Arenas.

Aunque el galán de telenovelas siempre se mostró respetuoso al rechazar a Lyn, lo cierto es que era posible ver su incomodidad a través de la pantalla.

Incluso, la actriz llegó sugerir una escena de beso apasionado, a lo que el actor contestó: “Hay que traer un libretista para que nos escriba una escena, Lyn May”. Sin embargo, ella no esperó e intentó besarlo en varias ocasiones.

“Tan bella, muchas gracias. No, no, perdóneme, pero no”, dijo cuando intentó besarlo en la boca. A esto agregó: “No, no es que no me dejé. Te respeto y te admiro mucho. Me encanta tu personalidad arrasadora”.

Aun así, May insistía en que le diera solo un beso. “Piérdeme el respeto”, manifestó ella. A pesar de ello, Arenas aclaró que era un caballero y que una mujer lo esperaba en casa.

“Soy un caballero y tengo que respetar a la mujer que me espera en casa (...) Me siento muy bendecido de tenerte aquí… no estoy nervioso, estoy contento de tenerte aquí”, dijo el colombiano.

En redes sociales, las críticas a la vedette no se hicieron esperar y acusaron su comportamiento hacia el actor en plena programa en vivo. Algunos de los comentarios fueron:

“Qué incómodo ver a la señora Lyn May acosando al presentador de Hoy Día”, “Si fuera un hombre a una mujer ya verían el escándalo”, y “Me pareció muy incómodo todo el segmento. Esta señora literalmente acosó al presentador”.

La gente continuó: “Menos mal que es un caballero”, “La producción debió sacarla del aire inmediatamente”, “Estoy segura de que no lo hubieran permitido si hubiera sido contrario”, y “Felicito y aplaudo a Daniel ante tal situación incómoda”.