Video: Fuertes críticas a Piqué por olvidar a uno de sus hijos en una tienda

En los últimos meses semanas Shakira y Piqué han sido uno de los grandes temas de conversación a nivel mundial, por su separación y la manera en que cada uno ha respondido sobre el tema.

El español también ha tomado decisiones que han dado un giro a su vida, luego de despedirse del Club Barcelona y dedicarse de lleno a su proyecto de la ‘King’s League’, se ha mantenido en constantes apariciones en medios de todo el mundo.

¿Piqué olvidó a uno de sus hijos?

La noticia de que el futbolista Gerard Piqué olvidó a su hijo en una tienda mientras estaba de compras, ha causado revuelo en las redes sociales.

En un video que se ha vuelto viral, se puede ver a Piqué saliendo de la tienda mientras sus dos hijos se quedan dentro, lo que ha llevado a muchas personas a criticar al exjugador del Barcelona por su aparente descuido.

Según las imágenes, se ve al jugador que va saliendo de una tienda, mientras está hablando con su hijo mayor Milán y este va corriendo, intentando alcanzarle el paso.

Mientras el chico sostenía una bolsa en su mano y continuaba corriendo al paso de su padre, el también empresario, lo empuja de manera suave para que se suba al carro, mientras él también estira la mano para abrir la puerta del conductor y subirse.

Sin embargo, en la escena pareciera que estuvieran solo ellos dos, por lo que los usuarios criticaron al catalán fuertemente en redes, pues de un momento a otro, se ve cuando llega su hijo menor Sasha e intenta alcanzarlos.

Al voltearse y verlo, Piqué vuelve a abrir la puerta por la que se subió su hijo mayor a la espera de que su segundo hijo se suba al carro.

Gerard Piqué olvida a su hijo Sasha en una tienda. Definitivamente los niños están bien con Shakira. pic.twitter.com/osJ2ijT26e — Camilo (@CamiloMenRom) March 23, 2023

Muchos aseguran que el jugador solo intentaba huir de la prensa para que no lo grabaran por mucho tiempo o le hicieran preguntas, pero otros señalan que simplemente olvidó a su pequeño Sasha, pues ya había cerrado la puerta del carro y no se percató en mirar atrás.

“Qué mal padre”, “los niños están más seguros con la mamá”, “estamos siendo un poquito exagerados, que nuestro odio no nos nuble los juicios”, “peor padre no puede ser”, “se nota que Piqué no quiere a Sasha”, “y se las da de buen padre en entrevistas”, “lo detesto, pero ese video no muestra nada”, “no hay que ser tan dramáticos”, “no lo olvidó, no hay que exagerar”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación en Twitter.

Cabe mencionar que tanto Shakira como Piqué han logrado llegar a acuerdos por sus hijos en los que han cedido para que cada uno pase tiempo con sus padres, independientemente del país en el que cada uno esté viviendo.