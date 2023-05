Video: Maluma pasó un tremendo susto en la calle por culpa de un fanático

Sin duda alguna, Maluma se ha vuelto uno de los cantantes más asediados en varios países, pues gracias a su talento, ha pisado escenarios que lo han hecho crecer como artista.

Y es que ver al paisa por la calle no es habitual y menos cuando se encuentra sin su seguridad cerca, pues es un espacio en el sus fanáticos se querrán acercar a él.

Maluma: ¿Qué pasó en Miami?

Justamente en Miami, el cantante vivió un momento jocoso mientras se encontraba trabajando, por lo que no se esperaba pasar por un momento de confusión con un fan.

El intérprete de ‘Sobrio’ estaba en una de las calles de esa ciudad y sin sus guardaespaldas, ya que se encontraba grabando un video para un nuevo sencillo que espera lanzar pronto.

En el video se ve cuando el cantante, vestido de blanco y bajo la lluvia, se mueve y le canta a otra persona que lo está grabando un poco cerca.

Después y desde otra perspectiva, se ve a un fanático corriendo hacia el cantante para poderlo saludar y seguramente pedirle una foto.

Sin embargo, su afán y su carrera se vieron frustrados cuando un sujeto de seguridad se le atravesó y lo correteó para que no lograra llegar al artista, quien estaba a tan solo unos metros.

Mientras el guarda está intentando acaparar al seguidor de Maluma, en otro paneo del video se ve que el artista, quien sostiene una sombrilla, se queda quieto observando lo que estaba pasando.

La única reacción que se le alcanza a ver, es que levanta su mano derecha mostrándose confundido pero no realizó ningún otro gesto.

Tras la publicación del video, varios seguidores reaccionaron y dejaron sus comentarios en redes: “Ese quería era jugar al gato y al ratón jajaj”; “Ay pero al menos que él hubiera dicho algo, pero se queda ahí parado”; “Siempre es muy raro cómo todos los artistas cambian tanto cuando están en la fama”; “Seguro que si lo hubiera hecho antes de ser el Maluma que es, lo abraza porque se siente famoso, pero ahora no, ahora es mucho para ellos”; “Debió parar de rodar el video y abrazarlo o algo, pero no, así son todos”; “Yo no sé, a mi ya casi todos los famosos se me cayeron del pedestal, son igualitos en el trato con nosotros que les dimos esa relevancia”; “Es cierto que es cansón pero pudo haber detenido el video y no quedarse ahí parado como si nada”.

Hasta el momento, el artista no se ha referido al tema, ni ninguno de su equipo de comunicaciones, pues es una situación que puede pasar el cualquier momento.

