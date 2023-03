Video: Periodista confundió a Karol G con otra cantante y su reacción se viralizó

Karol G sigue marcando tendencia. La cantante colombiana ha logrado cautivar el mundo entero con su música, ha conquistado una diversidad de escenarios y ha logrado recibir premios que homenajean su talento.

Recientemente, la artista de Medellín su álbum ‘Mañana será bonito’, del que se han desprendido varias canciones en las que sus seguidores se encontraron y descargaron.

¿Cómo se llama la nueva pareja de Karol G?

Si bien la relación de Karol G con Anuel fue pública y muchos esperaban que llegaran al altar, la colombiana ya cerró ese ciclo y aunque pudo existir la posibilidad de que retomaran su relación, lo cierto es que solo quedaron como colegas de la industria y nada más.

Ahora con un nuevo álbum y su promoción, muchos aseguran que algunas canciones tienen que ver con esa relación pasada y con una que tendría actualmente con el cantante Feid, sin embargo, nada de esos rumores se han confirmado.

´Mañana será bonito’ logró romper varios records y llegar a rincones que pocos esperaban. Justamente por su éxito, la colombiana ha pasado por varios medios hablando de la creación de sus canciones nuevas.

Entrevista de Karol G en ‘El Hormiguero’

Una de las entrevistas que dio de qué hablar fue la de Karol G en el programa ‘El hormiguero’ en el que el periodista Pablo Motos la confundió en plena entrevista con otra cantante reconocida de la industria, Becky G.

“Hemos elevado el género femenino a otro nivel, hemos demostrado las cosas que podemos hacer y ese debería ser el verdadero debate”, dijo Karol G al hablar de su canción con Shakira que tanto ha dado de qué hablar.

Cuando la entrevista iba transcurriendo y pasaron de hablar de cómo había sido ese encuentro entre Karol G y Shakira hasta cómo era su proceso para componer.. Allí la paisa explicó qué era lo primero que hacía y cómo debía quedar una canción para que a ella le gustara totalmente.

Fue justo al final de esa respuesta en la que el periodista se equivocó y llamó por otro nombre: “Esta es la explicación de porque las canciones de Becky G. tienen más de 1000 millones de visualizaciones que no tiene nada que ver con una coincidencia, ni con un golpe de suerte; tiene que ver con mucho trabajo”, dijo y a continuación presento ‘TQG’.

Momentos que mantienen humilde a nuestra Karol. pic.twitter.com/O8mU1SeXrb — Beatriz De La Pava Hucke (@Tu_patrona) March 1, 2023

A pesar de reconocer su equivocación, la colombiana simplemente lo siguió escuchando y sonriendo para que Pablo Motos presentara su canción.

Ante la viralización del momento, varios de los seguidores de Karol G destacaron su reacción, pues si bien la conversación estaba amena, ella no lo interrumpió, ni se levantó de la silla o lo corrigió, sino entendió que se había equivocado y lo dejó seguir.

“Esa humildad de Karol es la que yo admiro, por eso la amo tanto”; “Amé su carita al entender que el periodista se equivocó y ella no hizo un show de eso”; “Preciosa esa reacción de Karol G, no es diva, simplemente es ella humilde en su esencia”; “Ay divina, seguro se confundió porque venían de hablar de ‘Mami’ con Bekcy”; “Adoro cómo ella no interrumpió o reaccionó de mala manera, ella sí es una artista de verdad”, fueron varios de los comentarios.