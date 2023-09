Viena Ruíz: edad, esposo y más de la nueva presentadora de Buen día, Colombia

Buen día, Colombia es el programa matutino del Canal RCN. Es un espacio en el que se abordan diversos temas de interés y además, se incluyen entrevistas a grandes invitados de la farándula nacional.

Un cambio se ha hecho recientemente en el programa, pues, se ha agregado a su lista de presentadores la famosa modelo y presentadora, Viena Ruíz. Después de años lejos de las pantallas, Ruíz ha manifestado estar muy feliz con su regreso.

Por lo anterior, Viena nuevamente se ha vuelto tendencia en el ciberespacio y por ello, muchos se preguntan por lo que ha sido su vida estos años. Si aún no has saciado tu curiosidad, acá te dejamos información que tal vez no conocías sobre la presentadora.

Viena Ruíz hizo parte del lanzamiento del portal digital de Cromos. Fotografía por: Leonardo Sánchez

Hijos de Viena Ruíz

La nueva presentadora de Buen día, Colombia tuvo trillizos en el año 2000. Los llamó Nicolás, Luciana y Camilo. El primero de ellos casi muere al nacer, por lo que Viena pasó momentos difíciles en los primeros meses de vida de su pequeño.

Los hijos de Ruíz ya tienen más de 20 años y Luciana, la única mujer, ha logrado sacar el gusto por la moda que tiene su madre. De hecho, acompaña a su madre a muchos eventos.

Edad de Viena Ruíz

Viena Ruiz Estrada nació el 1 de marzo de 1971 en Medellín, Antioquia. Es decir, que a su llegada a RCN posee 52 años.

¿Quién es su esposo?

Tras un problema judicial que tuvo su exesposo, la presentadora decidió comenzar de nuevo en la capital de Colombia. La modelo ha estado casada tres veces.

¿En qué ha trabajado Viena Ruíz?

Gracias a la belleza de sus piernas ha estado en varios comerciales relacionados con esta parte del cuerpo. De hecho, por mucho tiempo fueron llamadas “las piernas de Colombia”.

Sin embargo, su profesión principal fue como presentadora en más de cinco producciones entre las que se encuentran:

A Viena lo que es de Viena

Los ojos de mi calle , RCN Televisión

Sección social de Noticias Caracol

Sección social de Noticias CM&

Los secretos de Viena, Noticias CM&

Profesionales al Rescate , Teleantioquia

Tardeando , Teleantioquia

La otra belleza, Tele VID

Ahora, se unirá a Mauricio Vélez, Violeta Bergonzi, Ana Karina Soto, entre otros, como presentadora del matutino Buen día, Colombia. ¿Te gustó su regreso a las pantallas?