Viña Machado reveló por qué estuvo 3 años sin sexo y los retos para volver al ruedo

En redes sociales es tendencia Viña Machado, esta vez por cuenta de los usuarios que revivieron el momento en el que confesó que estuvo tres años en celibato, es decir, sin tener relaciones sexuales con otra persona. La revelación la dio a finales del año pasado en medio de una entrevista que tuvo con la periodista Eva Rey, quien se mostró bastante sorprendida por esta información.

El tema surgió cuando Rey le preguntó a la actriz, conocida por novelas como ‘Enfermeras’ o ‘Leandro Díaz’, si a ella le sugerían muy seguido tener sexo o no. “Pues, sabes que no. Es que yo creo que por eso estuve 5 años soltera, porque a mí no me lo piden continuamente. Pero bueno”.

En ese momento, Eva le cuestionó con total convicción que seguramente, aunque estuvo 5 años soltera, esto no es sinónimo de no haber estado con alguna persona en ese mismo lapso; percepción que Viña transformó totalmente cuando le dijo que efectivamente estuvo en celibato durante tres años. “¿Tú estuviste tres años sin nada?”, le preguntó sorprendida la periodista.

¿Por qué Viña Machado estuvo tres años sin tener relaciones sexuales?

Aunque no era su obligación, Viña Machado decidió explicar el porqué de su decisión: “Sí. Lo que pasa es que estuve, ponle cuidado, un año embarazo (...) y después dos años amamantando. Como que tú sientes que esto es muy privado y no estás dispuesta a compartirlo con ninguno que venga a tomarse el alimento de tu hijo. No es un buen lugar, no es un buen momento. Entonces es plenamente justificado mi celibato”.

¿Qué tan duro fue para Viña Machado volver a tener relaciones sexuales?

Después añadió que fue muy duro volver a compartir intimidad con una persona, pero no por tener el acto en sí, sino porque no confiaba en ella como mujer. "

“Me dio muy duro volver a confiar en mí, sí, en mi mujer, porque primero había quedado rota de la situación con el papá de León (su hijo de 7 años) (...) Y repararme mientras tengo un hijo, mientras me reconozco como mamá, mientras educo y vuelvo y me miro al espejo y digo: ¿quién eres, no? ¿Quién eres y quién va a entrar a tu vida? (...) Yo decía, somos mi hijo y yo, no me imaginaba al otro ahí, ni me imaginé nunca que alguien iba a llegar a decir: ‘A ver, usted es mujer y usted necesita, usted está muy rica, no se me vaya a dejar ahí criando un pelado’”, explicó.

Por último, indicó que afortunadamente llegó su novio, Eduardo Pérez, a quien conoció durante su paso por ‘Enfermeras’.

Para Machado, la llegada del hombre al que le lleva 12 años fue una bendición, ya que fue muy aguerrido para devolverle la confianza que ella había perdido en sí misma.