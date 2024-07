Violeta Bergonzi, de Buen Día Colombia, fue hospitalizada: ¿qué le pasó y cómo está?

Violeta Bergonzi es una reconocida presentadora de televisión, modelo y actriz colombiana, quien actualmente se destaca como una de las caras principales del matutino ‘Buen Día Colombia’ en el Canal RCN. Nacida en Francia y nacionalizada colombiana, Violeta ha tenido una carrera destacada en el ámbito del entretenimiento en Colombia.

Recientemente, Violeta ha pasado por momentos importantes y desafiantes en su vida personal. Se casó con Hernando Luque, un ingeniero civil y especialista en marketing, con quien tiene dos hijos: Alicia y Hernando. La pareja tuvo una boda civil íntima y planea realizar una ceremonia religiosa más adelante.

¿Qué le pasó a Violeta Bergonzi, de ‘Buen Día Colombia’?

Pero, más allá de su trabajo como presentadora, Violeta ha sido tema de conversación en redes sociales tras subir un par de videos en los que asegura estar hospitalizada.

Según explicó, desde su último embarazo ha tenido algunos problemas con la tiroides, mismos que ahora la obligaron a ser internada en una clínica para estar en constante revisión médica.

“A mí me empezó a sacar la mano la tiroides con el embarazo y todo el boroló. Moraleja de la historia: hay que estar súper pendiente de la tiroides porque donde saque la mano, la factura (...) controla todo, así que pilas con ella”, indicó Bergonzi en sus historias de Instagram.

También relató que los problemas son derivados de un cambio en la medicación, el cual hizo que se le descontrolara la tiroides. Por el momento, ella asegura que está “fuerte y resistente”, y que espera que esta situación no sea más que un control médico para prevenir cualquier inconveniente grave en su salud.

Sin embargo, admitió que sí se siente un poco desanimada, especialmente por tener que separarse de sus hijos, teniendo en cuenta que el menor (Hernando), tiene solo siete meses de nacido.

“Mi esposo viene y me visita un rato y todo bien, pero ustedes no saben lo duro que me da estar sin esos niños ¡Qué vaina tan densa!”, añadió la presentadora de RCN en medio del relato que hizo para todos sus seguidores en redes sociales.

Por último, invitó a todos sus seguidores a que no descuiden su salud. El consejo que les dio es que estuvieran en constantes chequeos médicos para evitar cualquier sorpresa poco agradable para sus vidas.

*Contenido generado con asistencia de la IA.