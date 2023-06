Viviana Santos de la ‘Venganza de Analia’ fue retenida en México: “secuestrada”

Viviana Pulido Santos, conocida también como Viviana Santos, es una actriz colombiana nacida en Bogotá el 26 de diciembre de 1990. La artista ha estado en producciones como A Mano Limpia, Mentiras perfectas y La venganza de Analía.

Recientemente, la joven colombiana se ha hecho viral al hacer una denuncia en sus redes sociales sobre un incidente que tuvo con funcionarios del aeropuerto al llegar a México y el cual, causó gran indignación entre aquellos que vieron el video.

¿Qué le pasó a Viviana Santos en México?

En un viaje de paseo que hizo la actriz a México tuvo una mala experiencia en su intento de ingresar al país. A través de sus redes se escucha que le quitaron su pasaporte, su celular y todas sus cosas, lo que ocasionó que realmente se asustara.

Incluso, sintió que vulneraron sus derechos pues no la dejaron llamar al consulado y además, llegó de vuelta a Colombia sin su equipaje.

“El miércoles yo tenía un viaje a México. Tan pronto llego a Migración me preguntan que a qué voy a México y yo les digo que voy de turismo y en ese momento me quitan mis pasaportes y me quitan el celular”, comenzó relatando.

“Entonces, le pregunto, qué fue lo que pasó porque me negaron la entrada y me dice porque seguramente tu contacto acá no contestó el teléfono. Mentira, me entraron a este cuarto, no tenía visibilidad hacia afuera, estaba custodiado por dos policías y me quitaron todas mis cosas”, añadió.

Asimismo, la actriz continuó: “Eran varios hombres, llevaban como dos días ahí metidos y estaba completamente muerta del susto. Me dio mucho miedo no saber cuánto tiempo iba a durar ahí encerrada”.

“Sentía mucho impotencia lo que estaba pasando y de no poder ni siquiera decir como ‘okay’, vale, si no me quieres en tu país, entonces déjame comprar un pasaje y me devuelvo el mío. Pero no, ni siquiera tenía la potestad de hacer eso, o sea, literalmente estaba secuestrada”, narró.

Finalmente, dijo: “Cuando llego a Colombia, ni siquiera tenía mi maleta. Todo el tiempo nos dijeron mentiras, todo el tiempo nos privaron de nuestros derechos, supuestamente yo tenía derecho a llamar al consulado de la Embajada de Colombia y eso nunca pasó”.

“Ni derecho a hacer una llamada, ni a un familiar. Eso nunca pasó. Me dejaron sin comida dejaron sin poder comunicarme, me dejaron privada de la libertad sin yo ser una delincuente”, concluyó.

Tras lo contada por Viviana, agregó que las autoridades colombianas ya se han comunicado con ella para adelantar acciones en su caso.