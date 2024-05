Vuelo 601: Ella es Ángela Cano, la gran actriz de esta y otras series de Netflix

El 30 de mayo de 1973, el vuelo 601 de la aerolínea colombiana Sociedad Aeronáutica de Medellín (SAM) despegó de Bogotá con 80 pasajeros y 4 tripulantes a bordo. Lo que parecía un viaje rutinario se convirtió en una pesadilla cuando dos hombres, identificados como Heber Eduardo Jaramillo Úsuga y Juan Sebastián Ospina, secuestraron el avión.

Esta fue la historia base para que Netflix decidiera hacer una mini serie y llamar a los mejores actores para darle vida a los personajes que hicieron parte de la misma.

Ángela Cano: Entre el teatro y las grandes plataformas

Ángela Cano ha conquistado el corazón del público y está dejando una marca indeleble en la escena del cine nacional. Nacida en El Carmen de Viboral, esta joven actriz ha emergido como una de las figuras más prometedoras de la industria del entretenimiento en Colombia.

Su versatilidad y capacidad para interpretar una amplia gama de personajes han hecho que su trayectoria en la actuación abarque desde el cine y la televisión hasta el teatro. Uno de los roles más destacados en televisión fue en la novela La reina del flow 2, en la que interpretó a Diana, un personaje crucial dentro de la historia.

Su actuación recibió elogios de la crítica y del público, consolidándola como una de las actrices más prometedoras de la pantalla chica.

Además de su trabajo en televisión ha incursionado en el cine, participando en películas colombianas como ‘Los iniciados’ y ‘Zumeca’. Uno de los proyectos más recientes y notables en los que Ángela participó fue en la serie de Netflix Secuestro del vuelo 601, que ya se estrenó en la plataforma.

En la serie Cano interpreta a Bárbara, un papel que la llevó a explorar nuevos territorios emocionales y dramáticos. “Lo que más me atrapó de Bárbara fue su actitud aventurera, rebelde y revolucionaria. Fueron esas ganas de comerse el mundo y esas ganas de ir por todo lo que me llevó a querer interpretarla”.

Secuestro del vuelo 601 es un thriller emocionante que sigue la historia de un grupo de pasajeros que son secuestrados en un vuelo comercial, en 1973. Ángela brilla en su papel, aportando una intensidad y una autenticidad que elevan la calidad de la serie.

“Con mis personajes siempre trato de que sean una extensión de esas cosas que descubro en mí y, con Bárbara en especial, compartí esa visión de que no hay que centrar la vida en sobrevivir, sino que hay que encontrar ese gusto por tener experiencias únicas y construir nuestro día a día fuera de los estereotipos que impone una sociedad. Es simplemente encontrar ese gusto por vivir y ser fiel a uno mismo”.

Con una actuación emotiva y llena de matices, Cano cautivó con su habilidad para transmitir la vulnerabilidad y la fortaleza de su personaje en medio de la adversidad.

Su química en pantalla con la actriz Mónica Lopera, Christian Tappan, Enrique Carriazo y Marcela Benjumea, por mencionar algunos de los actores de la serie, la consolidaron como una de las interpretaciones más auténticas de la serie.

“Del elenco, ya había trabajado con Mónica Lopera en Frontera verde, mi primer proyecto audiovisual, pero con estos otros grandes actores fue mi primera vez y me sentí feliz y honrada de haber compartido con ellos en escena. No lo podía creer, de hecho, un día que estábamos grabando todo el tema de marketing, miraba a mi alrededor y en realidad me dieron ganas de llorar al estar en la misma habitación con ellos”.

Esta no es la primera vez de la antioqueña con un proyecto en Netflix, pues también ha participado en otras series memorables como Pálpito 2, Ritmo salvaje y Frontera verde.

Pero más allá de su éxito en el público masivo, nunca perdió de vista sus raíces teatrales, pues ha continuado su camino, participando en obras como La Escombrera, la cual estuvo centrada en los hechos reales ocurridos en la Operación Orión, y otras como La dolorosa, nutriendo su pasión por el escenario en vivo y perfeccionando su arte frente a un público exigente.

Con una trayectoria que destila talento y dedicación, esta actriz se ha erigido como una de las figuras más destacadas en el panorama actoral nacional. Desde sus primeros pasos en el mundo del arte hasta su consagración en la pantalla Cano ha cautivado al público con su carisma único y su habilidad para sumergirse en los personajes que interpreta.

“En mi carrera me he encontrado con directores y colegas que me han escuchado y han acompañado muy bien. Creo que cuando estás en escena con grandes actores no hay ni siquiera espacio para asustarse, porque todo fluye, entonces en vez de volverse retador, el trabajo se hace serio y lleno de aprendizajes, que he absorbido en cada proyecto”.

La actriz continúa desafiando los límites de la actuación y explorando nuevas fronteras. Su imponente presencia en pantalla y su habilidad para conectar con el público solo demuestran su capacidad camaleónica para asumir retos y personajes muy distantes el uno del otro.