“No me grites”: vuelve y juega, Pipe y Amparo se enfrentan en ‘Yo me llamo’

Yo me llamo es un concurso de talento musical que se ha convertido en un éxito en Colombia y en otros países de Latinoamérica. El programa busca encontrar a personas que puedan imitar a los artistas más famosos del mundo.

Los participantes son personas de todas las edades y procedencias. Todos tienen un sueño: convertirse en estrellas de la música.

Puedes leer: “Chimoltrufia”: Amparo causa polémica por comentario a participante de Yo Me Llamo

El concurso es un viaje lleno de emociones. Los participantes deben enfrentar desafíos difíciles para demostrar su talento. Sin embargo, también reciben el apoyo de los jurados y del público, que los motivan a seguir adelante.

Yo me llamo es uno de los programas más vistos de Caracol Televisión. Fotografía por: Instagram @yomellamo

En el último capítulo de Yo me llamo se llevó a cabo la eliminación y una de las amenazadas fue la imitadora de Greeicy Rendón, la cual, interpretó una de las canciones más sentidas de la caleña: Ya para qué.

Yo me llamo hoy

La tonada que le tocó interpretar esta vez a la imitadora se caracterizaba por ser una balada suave en la que el color de la voz era fundamental para poder hacer una presentación impecable.

En el momento en que comenzó su show, Amparo Grisales cerró los ojos para escucharla y cuando terminó, la participante lloró pues la letra de la canción le recordaba varios momentos de su pasado que le causaron sufrimiento.

Lee también: Miguel Bosé de ‘Yo me llamo’: ¿sabías que ya estuvo en otro reality?

“Está pasando algo con el color de la voz”, fue lo que comenzó diciendo César Escola, el primer jurado en hablar. “Creo que estas cantando más fuerte y Greeicy en esta canción es mucho más niña”, continuó.

“Los detalles son muy puntuales [...]. Lo hiciste, pero muy exagerado. Los detalles no están limpios”, aseveró Amparo. A partir de este momento, comenzaron, nuevamente las opiniones encontradas pues Pipe Bueno dijo: “Para mí fue una de las presentaciones donde más te has lucido como Greeicy”.

A ello contestó Grisales: “No se le entendía nada. Esta es una balada donde ella debe ser más dulce”. Asimismo, no le gustó que en el escenario hubiera un teléfono que se usó poco durante la presentación de la imitadora.

Amparo Grisales y Pipe Bueno discutieron al finalizar la presentación de #YoMeLlamo Greeicy Rendón, sus opiniones se dividieron y la tensión subió en el Templo de la Imitación. ¿Qué dijeron? 🤔https://t.co/0e0ft80T9g — Caracol Televisión (@CaracolTV) October 24, 2023

“Hay que jugar con los elementos [...]. Yo quería ver esa sensualidad en la cara. Para mí no fue tu mejor noche”, añadió ‘la diva de Colombia’.

Puedes leer: ¿Amparo no pudo ocultar su favoritismo por un doble de ‘Yo Me Llamo’?

Con este último punto estuvo de acuerdo el maestro Escola pues “si tomas un elemento es para actuar”. Otra vez, Pipe, en desacuerdo, afirmó que para él, no era necesario el juego constante con el teléfono.

En ese momento, Bueno subió un poco su voz y la actriz, indignada, le respondió: “No me grites. O sea, no me hables brusco”. Allí, se terminó la confrontación.