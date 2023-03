Westcol y la homofobia en redes: “Si me traen a otro hombre lo fulmino”

Westcol es un influencer que brilla por su discriminación hacia un grupo poblacional sistemáticamente vulnerado, sobre todo en un país conservador como Colombia.

El antioqueño, a quien lo siguen miles de menores de edad, expresó lo siguiente en una de sus usuales apariciones en la plataforma Twitch: “Pueden decirme lo que quiera bro, pero eso si no va conmigo… Que hagan sus mi3rd@s y que el hiju3pvt@ sea cacorro, pero no me traiga ningún man acá ni por el put… Enciendo a esa gonorr3a a balín. Si le gusta tanto que le den por el cul* le hago otros 17 huecos para que le den… Lo fulmino a balazos, que no venga a joderme por acá la pvt@ vida, que hagan sus m@rica@s, pero lejos de mí”.

Por suerte, sus palabras no se las llevó el viento, pues recibió una avalancha de críticas, al punto que un patrocinador le retiró el apoyo. A continuación, compartimos el comunicado de prensa de la marca que se desmarcó del joven, que manifestó en otra transmisión que su mensaje fue sacado de contexto.

Westcol ya no será embajador de Doritos

“Desde Doritos Colombia promovemos la autenticidad, defendemos la autoexpresión, celebramos la diversidad y la lucha por la igualdad. En este sentido, las recientes actuaciones del influenciador mencionado en los comentarios de nuestras redes, no están alineadas con nuestro valores y principios de marca”, se lee al comienzo del comunicado de la reconocida marca. “Por esta razón, hemos eliminados las publicaciones que lo involucran y no volveremos a contar con sus servicios para futuras campañas”.

El mejor amigo de Karol G le respondió a Westcol

“Deje de creer que una cadena de diamantes o un carro viejo lo hacen más que los demás. Y por el contrario, edúquese, viaje por el país que tanto desprecia y que lo vio nacer a ver si así aprende algo para que hable de mejor manera en sus streams”, le escribió Daiky Gamboa, quien tiene casi dos millones de seguidores en Instagram. “Habla mal de las ciudades y encontré que muchos famosos le lamben el culo porque es el streamer más visto de Colombia…”.