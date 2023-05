“Where She Goes” de Bad Bunny y todas las referencias a Kendall Jenner en el video

El rumorado romance entre Kendall Jenner y Bad Bunny cada vez más toma fuerza. Esta vez el portal TMZ tuvo la exclusiva foto de los tortolitos en una actitud muy cariñosa.

La relación se habría dado después de que el cantante de ‘Me porto bonito’ decidiera terminar con Gabriela Berlingeri, a inicio de año cuando la artista borró todas las fotos con él en su cuenta de Instagram.

Bad Bunny y Kendall: ¿Le dedicó su nueva canción?

Ante el lanzamiento de su nuevo sencillo “Where She Goes” y el estreno del video este 19 de mayo, en redes sociales, los fans dejaron sus mejores comentarios frente a la canción.

Sin embargo, una de ellos, fue la encargada de explicar y enumerar las supuestas referencias que el puertorriqueño habría hecho para la hermana del clan Kardashian.

Según la usuaria Ana Carolina, como aparece en su cuenta de Twitter, Bad Bunny habría tomado como ideas desde un carro hasta las alas de ángel de Victoria’s Secret.

“Primero que nada, BB vuelve a trabajar con Stillz, uno de los creativos más top del momento y con quién Benito, Rosalía, Karol G y más han grabado sus últimos videoclips. Amo a ese morro y su ondita, y de entrada ya me saltan vario easter egg”, empezó diciendo.

Después destacó otro detalle: “As we all know, Kendall insiste en distinguirse de sus hermanas “superficiales” por sus aficiones y una de estas es su gusto por los coches clásicos de lujo”.

“Posteriormente, Bad Bunny se encuentra solo, en la cima (de un árbol) pero solo. Esta podría ser una referencia a su exilio, después de la polémica por lanzar el celular de una fan, a inicio de año. Also, para esas fechas se supo que BB ya no estaba con Gabriela...”, aquí, la usuaria decidió apuntar a la ruptura que tuvo con su ex y al momento difícil que pudo haber pasado a causa de ello.

Otro de los datos que dio, fue justamente el ligado con las alas: “En la estrofa de “contigo yo enconrtré”, a lo lejos literalmente Baboni encuentra un ángel. No hace falta decir que aunque todas las Kardashians se disfrazaron así para un Halloween, la única que puede presumir de haber sido una ángel oficial de Victoria’s Secret es Kendall”.

Hilo de referencias a Kendall Jenner en el nuevo video de Bad Bunny WHERE SHE GOES 🧵



Ahora que me tocó el estreno y estoy desquéhacerada. pic.twitter.com/mrP2K4sfo8 — Ana Carolina (@robin_ruelas) May 19, 2023

Tras ello, continuó destacando: “La referencia que sí es super clara y dedicada a miss Jenner es el tema de los caballos. La mujer como mama y mama y mama que, no es como las otras chicas que aman el maquillaje; ella ama los caballos. Y Bad Bunny hasta ya los montó... también”.

Cómo inició el romance entre Kendall Jenner y Bad Bunny

Todo parece indicar que la pareja inició su idilio de amor en un club en Estados Unidos, cuando vieron a la pareja besarse. Poco tiempo después, fueron vistos en el mismo restaurante, aunque haciendo entradas y salidas escalonadas, en lo que parecía una cita doble con la pareja de Justin Bieber y Haley Bieber, las fotos enloquecieron a los fans del puertorriqueño y la supermodelo.

TMZ confirmó que la primera cita de ambos se dio en el restaurante Wally’s, el que fue su primer lugar de encuentro, ambos cenaron y tuvieron una intensa charla, el artista salió por el interior del restaurante intentando despistar a la prensa, mientras que Kendall lo hacía por la puerta principal con sus guardaespaldas.

Al parecer Benito y la supermodelo se conocieron meses atrás al ser presentados por amigos en común y al juzgar por las fotos que se han conocido, el romance va muy bien.